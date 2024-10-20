Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện khảo sát nhu cầu, phân tích và đề xuất kế hoạch đào tạo hàng tháng/quý/năm. Lập kế hoạch đào tạo hàng năm (dự toán chi phí, đối tượng, nội dụng,...) và triển khai Kế hoạch đào tạo theo kế hoạch. Tổ chức, theo dõi các chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống bài test đánh giá, tổng hợp dữ liệu đào tạo. Trực tiếp đứng lớp các chương trình đào tạo cơ bản của Công ty: Đào tạo hội nhập nhân sự, đào tạo Quy chế, quy định, quy trình làm việc, hướng dẫn công việc, biểu mẫu... Báo cáo tổng kết, thu thập phản hồi của học viên, đưa ra đánh giá đóng góp ý kiến để cải tiến chương trình Đào tạo. Phối hợp với các bộ phận hoàn thiện lộ trình đào tạo theo cấp bậc thăng tiến của CBNV trong công ty. Tham mưu cho BLĐ các chiến lược liên quan đến công tác đào tạo. Tham gia lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm Truyền thông văn hóa nội bộ và tạo sự gắn kết trong tập thể công ty. Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nhân lực..... Có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên đã từng làm lĩnh vực bán lẻ. Sử dụng thành thạo PowerPoint; biết Ps, Ai, Ae... là một lợi thế. Kỹ năng đào tạo/coaching đội ngũ Có kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo Có khả năng tổ chức, triển khai, giám sát công việc độc lập & quản lý thời gian tốt. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, cẩn thận, trung thực. Thái độ tích cực và kỹ năng giao tiếp tốt..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi tốt, được thưởng lễ tết, tháng lương 13. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

