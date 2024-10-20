Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Chuyên viên đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 48, đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện khảo sát nhu cầu, phân tích và đề xuất kế hoạch đào tạo hàng tháng/quý/năm. Lập kế hoạch đào tạo hàng năm (dự toán chi phí, đối tượng, nội dụng,...) và triển khai Kế hoạch đào tạo theo kế hoạch. Tổ chức, theo dõi các chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống bài test đánh giá, tổng hợp dữ liệu đào tạo. Trực tiếp đứng lớp các chương trình đào tạo cơ bản của Công ty: Đào tạo hội nhập nhân sự, đào tạo Quy chế, quy định, quy trình làm việc, hướng dẫn công việc, biểu mẫu... Báo cáo tổng kết, thu thập phản hồi của học viên, đưa ra đánh giá đóng góp ý kiến để cải tiến chương trình Đào tạo. Phối hợp với các bộ phận hoàn thiện lộ trình đào tạo theo cấp bậc thăng tiến của CBNV trong công ty. Tham mưu cho BLĐ các chiến lược liên quan đến công tác đào tạo. Tham gia lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm Truyền thông văn hóa nội bộ và tạo sự gắn kết trong tập thể công ty. Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nhân lực..... Có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên đã từng làm lĩnh vực bán lẻ. Sử dụng thành thạo PowerPoint; biết Ps, Ai, Ae... là một lợi thế. Kỹ năng đào tạo/coaching đội ngũ Có kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo Có khả năng tổ chức, triển khai, giám sát công việc độc lập & quản lý thời gian tốt. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, cẩn thận, trung thực. Thái độ tích cực và kỹ năng giao tiếp tốt..
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi tốt, được thưởng lễ tết, tháng lương 13. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

