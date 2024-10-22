Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo tiếng Anh các cấp học của từng giai đoạn theo phân công của Trưởng phòng và Ban lãnh đạo;
- Nghiên cứu các giải pháp: Nâng cao chất lượng Giáo viên; nâng cao chất lượng Học sinh; đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình đã và đang đào tạo; ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học;
- Quản lý, điều độ phân phối chương trình giảng dạy của giáo viên; hỗ trợ chuyên môn cho Giáo viên, soạn tài liệu giảng dạy cho Giáo viên; quản lý chất lượng giáo viên theo khu vực được phân công phụ trách;
- Tham gia tổ chức:
+ Tập huấn, chuyên đề, demo, hội giảng, hỗ trợ phương pháp, đánh giá, đào tạo nâng cao chất lượng Giáo viên và các sự kiện khác cho Giáo viên;
+ Các chương trình giao lưu, các sự kiện cho Học sinh; bồi dưỡng nâng cao cho Học sinh; kiểm tra, đánh giá học sinh;
- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, phương án phối hợp tổ chức đã được Ban Lãnh đạo Công ty phê duyệt;
- Phối hợp thực hiện công việc với các thành viên trong phòng và các phòng ban khác để hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng phòng phân công.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh sư phạm.
- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh các cấp tiểu học hoặc THCS hoặc THPT hoặc tiếng Anh mầm non từ 1 năm trở lên là lợi thế.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu, tư duy logic, mạch lạc
- Có khả năng thuyết trình và ưu tiên ứng viên có khả năng MC, hoạt náo.
- Năng động, hòa đồng, chăm chỉ, có khả năng chịu được áp lực công việc.
- Có sức khoẻ tốt và sẵn sàng đi công tác khi được phân công theo kế hoạch của Công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng, phụ cấp khác: Theo quy định của Công ty;
- Chính sách lương, thưởng: công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.
- Đánh giá năng lực dựa trên kết quả và hiệu quả công việc,
- Chế độ phúc lợi xã hội
- Được nhận các quyền lợi và chế độ chính sách theo Luật Lao Động; Luật BHXH và quy định của Công ty như thưởng lễ, Tết, tháng lương 13...
- Được tham gia các hoạt động Nghỉ mát, hoạt động Teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ...
- Môi trường làm việc
- Môi trường làm việc giáo dục, văn minh và đoàn kết
- BOD tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên phát huy khả năng bản thân và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

