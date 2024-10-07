Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hồng Hà, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo của CBNV/CBQL và phối hợp với các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị để lập kế hoạch/ ngân sách đào tạo Chủ trì tổ chức, triển khai huấn luyện/đào tạo theo kế hoạch đào tạo tháng/quý/năm hoặc theo chiến lược đào tạo chuyên trách theo từng thời kỳ Phối hợp các khối/phòng ban liên quan thực hiện thiết kế/ phát triển chương trình đào tạo bao gồm tài liệu đào tạo trên lớp/ tài liệu đào tạo trực tuyến/ hoạt động ứng dụng kiến thức vào công việc và các hoạt động đánh giá hiệu quả đào tạo Thực hiện đào tạo các nội dung hội nhập cho nhân viên nội bộ và các nội dung liên quan đến các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản như: tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm.... Xây dựng, phát triển và duy trì mạng lưới các nhà cung ứng đào tạo, các giảng viên, chuyên gia tư vấn, chủ động huy động nguồn đào tạo khi có nhu cầu Hỗ trợ công tác C&B, các hoạt động chung của Phòng Nhân sự Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng/Phó phòng Nhân sự
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, truyền thông hoặc lĩnh vực tương tự Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí chuyên viên/trưởng nhóm đào tạo hoặc các vị trí tương đương; có khả năng đứng lớp một số lớp kỹ năng đơn giản hoặc đào tạo hội nhập (bắt buộc) Có kiến thức toàn diện, bài bản về hoạt động đào tạo Có kinh nghiệm triển khai các dự án đào tạo quy mô công ty 300 - 500 nhân sự Cẩn thận, tỉ mỉ, có kỹ năng excel tốt, không ngại thách thức.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường công ty tập đoàn đa ngành hàng đầu trong ngành xây dựng, thân thiện, chuyên nghiệp. Thưởng 02 lần/năm (dựa trên đánh giá hiệu quả công việc), Thưởng lễ tết; Theo dự án; Phụ cấp bù lạm phát hàng năm. Được tham gia BHXH full lương và các chế độ khác theo luật. Thăm khám sức khỏe định kỳ, Du lịch, team building hàng năm Cung cấp cơm trưa tại văn phòng tập đoàn. Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc, văn phòng làm việc hạng A. Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao các kỹ năng mềm và chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương - Pacific Corporation

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

