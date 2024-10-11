Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 192 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo tại Vietlife dựa trên yêu cầu phát triển nhân sự hoặc đề xuất đào tạo của các đơn vị Lập kế hoạch đào tạo: Phối hợp với quản lý xây dựng và quản lý chương trình đào tạo năm, quý, tháng căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển của công ty và thực trạng năng lực của nhân sự Xây dựng kế hoạch triển khai từng chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài Điều phối chương trình đào tạo đảm bảo tổ chức hiệu quả từng chương trình Đề xuất phương án và tổ chức hoạt động đánh giá chất lượng sau đào tạo, Quản lý, lưu trữ thông tin đào tạo như chứng chỉ hành nghề, hồ sơ học tập từng học viên để theo dõi, báo cáo định kỳ theo chương trình, tháng, quý, năm Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp (Tham gia dự án, góp ý quy trình, tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo tại Vietlife dựa trên yêu cầu phát triển nhân sự hoặc đề xuất đào tạo của các đơn vị

Lập kế hoạch đào tạo: Phối hợp với quản lý xây dựng và quản lý chương trình đào tạo năm, quý, tháng căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển của công ty và thực trạng năng lực của nhân sự

Xây dựng kế hoạch triển khai từng chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài

Điều phối chương trình đào tạo đảm bảo tổ chức hiệu quả từng chương trình

Đề xuất phương án và tổ chức hoạt động đánh giá chất lượng sau đào tạo,

Quản lý, lưu trữ thông tin đào tạo như chứng chỉ hành nghề, hồ sơ học tập từng học viên để theo dõi, báo cáo định kỳ theo chương trình, tháng, quý, năm

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp (Tham gia dự án, góp ý quy trình, tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 28 - 35 . Tốt nghiệp đại học trở lên Có 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương,k giới hạn ngành nghề Có mong muốn giúp mọi người xung quanh tốt lên, thích học, nhanh nhẹn, cầu thị Có tư duy logic, kỹ năng lập kế hoạch tốt, biết xây dựng nội dung đào tạo Có kỹ năng tin học văn phòng tốt: Word, Exel, Powerpoint, Canva

Tuổi từ 28 - 35 . Tốt nghiệp đại học trở lên

Có 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương,k giới hạn ngành nghề

Có mong muốn giúp mọi người xung quanh tốt lên, thích học, nhanh nhẹn, cầu thị

Có tư duy logic, kỹ năng lập kế hoạch tốt, biết xây dựng nội dung đào tạo

Có kỹ năng tin học văn phòng tốt: Word, Exel, Powerpoint, Canva

Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập : 18.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ

2. Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh số kinh doanh

3. Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife

4. Mua các sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 50%

5. Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nghỉ phép năm và nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động.

6. Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin