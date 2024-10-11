Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 192 Lê Trọng Tấn

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập : 18.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ
2. Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng doanh số kinh doanh
3. Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife
4. Mua các sản phẩm dược của Vietlife sản xuất với chính sách ưu đãi lên đến 50%
5. Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nghỉ phép năm và nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động.
6. Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cuối ngách 228, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phương Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

