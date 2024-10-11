Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Tư vấn, hỗ trợ hoạt động nhân sự
Hoạch định, quản lý định biên lao động của Khối khách hàng phụ trách Tư vấn cho các phòng ban về các vấn đề nhân sự liên quan để tối ưu hóa nguồn nhân lực Khối khách hàng phụ trách Tư vấn, đề xuất giải pháp xây dựng cơ cấu tổ chức, mô tả công việc các vị trí thuộc Khối khách hàng phụ trách.
Hoạch định, quản lý định biên lao động của Khối khách hàng phụ trách
Tư vấn cho các phòng ban về các vấn đề nhân sự liên quan để tối ưu hóa nguồn nhân lực Khối khách hàng phụ trách
Tư vấn, đề xuất giải pháp xây dựng cơ cấu tổ chức, mô tả công việc các vị trí thuộc Khối khách hàng phụ trách.
2/ Triển khai các chính sách, quy định, thủ tục, chương trình nhân sự đến khối Khách hàng
Truyền thông, thực thi, kiểm soát tất cả các chính sách, quy định, thủ tục, chương trình nhân sự đến Khối khách hàng phụ trách; Tiếp nhận phản hồi và đề xuất cải tiến các chính sách hiện hành.
Truyền thông, thực thi, kiểm soát tất cả các chính sách, quy định, thủ tục, chương trình nhân sự đến Khối khách hàng phụ trách;
Tiếp nhận phản hồi và đề xuất cải tiến các chính sách hiện hành.
3/ Tham gia xây dựng và kiểm soát Kế hoạch nguồn nhân lực hàng năm của công ty
Tham gia xây dựng và kiểm soát Kế hoạch nguồn nhân lực hàng năm của công ty
Phối hợp cùng HRBP/HRM xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực hàng năm Kiểm soát việc tuân thủ và thực hiện kế hoạch nguồn nhân lực của các Khối theo kế hoạch đã được duyệt Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của các Khối
Phối hợp cùng HRBP/HRM xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực hàng năm
Kiểm soát việc tuân thủ và thực hiện kế hoạch nguồn nhân lực của các Khối theo kế hoạch đã được duyệt
Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của các Khối
4/ Quản lý các hoạt động vận hành của nhân sự khối phụ trách, quan hệ lao động
Quản lý các hoạt động vận hành của nhân sự khối phụ trách, quan hệ lao động
Phối hợp thực hiện hoạt động tuyển dụng, thuyên chuyển, thăng chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá thử việc, đánh giá tái ký và ký hợp đồng lao động với nhân viên Khối Khách hàng phụ trách Thực hiện xử lý kỷ luật lao động, xử lý nhân viên không hoàn thành công việc...
Phối hợp thực hiện hoạt động tuyển dụng, thuyên chuyển, thăng chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá thử việc, đánh giá tái ký và ký hợp đồng lao động với nhân viên Khối Khách hàng phụ trách
Thực hiện xử lý kỷ luật lao động, xử lý nhân viên không hoàn thành công việc...
5/ Tham gia Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất
Tham gia Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất
Rà soát, đánh giá và đề xuất các quy định về Lập kế hoạch hiệu suất/Quản trị hiệu suất/Đánh giá và chi trả theo hiệu suất công việc; Xây dựng và đề xuất các chương trình Phát triển năng lực tổ chức nhằm nâng cao hiệu suất công việc.
Rà soát, đánh giá và đề xuất các quy định về Lập kế hoạch hiệu suất/Quản trị hiệu suất/Đánh giá và chi trả theo hiệu suất công việc;
Xây dựng và đề xuất các chương trình Phát triển năng lực tổ chức nhằm nâng cao hiệu suất công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ,... Am hiểu kiến thức về hoạt động quản trị nhân sự, phát triển tổ chức (hệ thống chức danh công việc, ngạch/bậc, khung tiêu chuẩn năng lực vị trí, quản trị hiệu suất....) Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương (ưu tiên trong ngành FMCG), hoặc đã có kinh nghiệm làm các vị trí có liên quan đến chính sách, C&B tham gia hoạch định chính sách Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp thông tin, thiết kế và thực hiện viết các tài liệu quản trị nhân sự Có khả năng đàm phán, thuyết trình; chủ trì tổ chức và điều phối các buổi thảo luận/trao đổi/teamwork về các vấn đề chuyên môn với nhóm nhân sự từ 5 người trở lên
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ,...
Am hiểu kiến thức về hoạt động quản trị nhân sự, phát triển tổ chức (hệ thống chức danh công việc, ngạch/bậc, khung tiêu chuẩn năng lực vị trí, quản trị hiệu suất....)
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương (ưu tiên trong ngành FMCG), hoặc đã có kinh nghiệm làm các vị trí có liên quan đến chính sách, C&B tham gia hoạch định chính sách
Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp thông tin, thiết kế và thực hiện viết các tài liệu quản trị nhân sự
Có khả năng đàm phán, thuyết trình; chủ trì tổ chức và điều phối các buổi thảo luận/trao đổi/teamwork về các vấn đề chuyên môn với nhóm nhân sự từ 5 người trở lên

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương Công ty hỗ trợ gói BH tai nạn hoàn toàn miễn phí Thưởng tháng 13, thưởng KPI cuối năm Thưởng quà vào dịp sinh nhật, lễ, tết,... Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 17 ngày phép/ năm
Thử việc hưởng 100% lương
Công ty hỗ trợ gói BH tai nạn hoàn toàn miễn phí
Thưởng tháng 13, thưởng KPI cuối năm
Thưởng quà vào dịp sinh nhật, lễ, tết,...
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
17 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

