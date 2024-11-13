Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Vinhomes Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty CP Vinhomes Pro Company

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Global Gate, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shop drawings và biện pháp thi công được phê duyệt;
- Nắm vững các yêu cầu chất lượng, đảm bảo nhà thầu tuân thủ các quy trình quy định trong quá trình thi công.
- Nhắc nhở cảnh báo và báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo khi phát hiện các vi phạm của nhà thầu;
- Thực hiện nghiệm thu các công việc thi công của nhà thầu theo phân công đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng;
- Kiểm tra, cập nhật tiến độ thi công chi tiết, kế hoạch thực hiện ngày, tuần, tháng để đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công và kịp thời báo cáo Lãnh đạo, đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ;
- Hướng dẫn, kiểm tra và ký hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc của nhà thầu phù hợp với thực tế thi công tại công trình;
- Báo cáo ngay cho Lãnh đạo khi phát hiện các bất cập, sai sót của hồ sơ thiết kế, bản vẽ shop drawing và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các biện pháp thi công;
- Cùng cán bộ thi công của nhà thầu lập Biên bản về các sai sót trong quá trình thi công và và xin ý kiến Lãnh đạo để xử lý;
- Kịp thời báo cáo Lãnh đạo và đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị châm tiến độ;
- Phối hợp với giám sát an toàn lao động/ cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trong quá trình thi công của nhà thầu theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có chứng chỉ hành nghề Giám sát hạng II trở lên
- Sẵn sàng đi công tác xa khi được điều động
- Tính cách trung thực, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp Laptop
Được tham gia chế độ bảo hiểm
Được tham gia Du Lịch hàng năm
Được hỗ trợ phụ cấp
Thưởng tháng lương t13
Mua sản phẩm, hưởng các dịch vụ ưu đãi thuộc Tập đoàn
Đào tạo nâng cao chuyên môn
Đánh giá tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Vinhomes Pro Company

Công ty CP Vinhomes Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

