Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Global Gate, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shop drawings và biện pháp thi công được phê duyệt;

- Nắm vững các yêu cầu chất lượng, đảm bảo nhà thầu tuân thủ các quy trình quy định trong quá trình thi công.

- Nhắc nhở cảnh báo và báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo khi phát hiện các vi phạm của nhà thầu;

- Thực hiện nghiệm thu các công việc thi công của nhà thầu theo phân công đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng;

- Kiểm tra, cập nhật tiến độ thi công chi tiết, kế hoạch thực hiện ngày, tuần, tháng để đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công và kịp thời báo cáo Lãnh đạo, đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ;

- Hướng dẫn, kiểm tra và ký hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc của nhà thầu phù hợp với thực tế thi công tại công trình;

- Báo cáo ngay cho Lãnh đạo khi phát hiện các bất cập, sai sót của hồ sơ thiết kế, bản vẽ shop drawing và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các biện pháp thi công;

- Cùng cán bộ thi công của nhà thầu lập Biên bản về các sai sót trong quá trình thi công và và xin ý kiến Lãnh đạo để xử lý;

- Kịp thời báo cáo Lãnh đạo và đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị châm tiến độ;

- Phối hợp với giám sát an toàn lao động/ cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trong quá trình thi công của nhà thầu theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có chứng chỉ hành nghề Giám sát hạng II trở lên

- Sẵn sàng đi công tác xa khi được điều động

- Tính cách trung thực, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp Laptop

Được tham gia chế độ bảo hiểm

Được tham gia Du Lịch hàng năm

Được hỗ trợ phụ cấp

Thưởng tháng lương t13

Mua sản phẩm, hưởng các dịch vụ ưu đãi thuộc Tập đoàn

Đào tạo nâng cao chuyên môn

Đánh giá tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

