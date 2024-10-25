Tuyển Chuyên Viên Hành Chính thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Lô 67,68,69A - 73,75,76A - KCN Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Tân Phước

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm thống kê sản lượng thành phẩm, bán thành phẩm mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Chịu trách nhiệm theo dõi số lượng nguyên liệu lãnh dùng, trả về. Phối hợp thực hiện các công việc kiểm kê hằng tháng, hằng năm. Thực hiện một số công việc liên quan khác về kế hoạch sản xuất.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành thống kê, kế toán cấp bậc Cao đẳng trở lên Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm thống kê sản xuất là lợi thế. Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH GIA CÔNG ĐỒNG HẢI LƯỢNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Cơ hội thăng tiến trong công việc.

