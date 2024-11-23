Tuyển Hành chính nhân sự Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast – Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng, Cát Hải - Hà Nội, Huyện Cát Hải

-Phụ trách các công việc Hành chính tại Ban Quản lý: Hỗ trợ theo dõi, kiểm tra, chấm công và hỗ trợ thủ tục giải quyết chế độ chính sách, phúc lợi của Công ty cho Cán bộ nhân viên trong đơn vị.

- Đề xuất mua sắm, quản lý và cấp phát xăng dầu, đồng phục, văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao, ...phục vụ hoạt động của Bộ phận theo ngân sách được phê duyệt.

- Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến hồ sơ của nhân viên mới: yêu cầu bổ sung nếu thiếu, đồng thời phối hợp với các Bộ phận liên quan làm các thủ tục về điều chuyển, nghỉ việc, tuyển dụng, đào tạo nhân sự theo đúng quy định..

- Lập bảng thống kê, cập nhật và thẩm định nội bộ quá trình khen thưởng kỷ luật của nhân viên Phòng và báo cáo định kỳ theo quy định.

- Lập HS, trình tuyển dụng, nhập thông tin phần mềm SAP.

- Tổ chức cấp phát, phân bổ tài sản cho các Tổ/Đội theo định mức phê duyệt.

- Phụ trách công việc báo cáo, tổng hợp báo cáo của các Phòng/Bộ phận (định kỳ, phát sinh)

- Quản lý hồ sơ, công văn và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ

- Đề xuất mua sắm, quản lý và cấp phát văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao, ...phục vụ hoạt động của Bộ phận theo ngân sách được phê duyệt

- Kiểm soát và quản lý đồng phục, tài sản cố định, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ công việc theo quy định của Công ty

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Văn thư lưu trữ, Hành chính, Nhân sự, Pháp lý.

- Ngoại hình: sáng, ưu nhìn, tác phong nhanh nhẹn.

- Kỹ năng cần thiết: Giao tiếp linh hoạt, có khả năng thương thuyết, chịu được áp lực công việc, phù hợp với môi trường nhiều hoạt động tốc độ cao.

- Tin học văn phòng: Kỹ năng sử dụng Word, Excel thành thạo.

- Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên từ 6 tháng kinh nghiệm Hành chính văn phòng.

- Có kinh nghiệm trong mảng Vận hành Tòa nhà/Khu đô thị là lợi thế khi ứng tuyển.

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Được đóng bảo hiểm theo Bộ luật lao động

Hưởng các phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn từ tập đoàn Vingroup

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả

Được ký HĐLĐ chính thức sau thời gian thử việc

