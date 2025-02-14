Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: km 88 Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Quản lý kho, đặt mua văn phòng phẩm, quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu, đồng phục...
- Quản lý nhà ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm
- Quản lý điều phối xe đưa đón CBNV, xe lái thử
- Quản lý hồ sơ, tài liệu, hợp đồng với nhà cung cấp
- Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ; quản lý chuyển phát hồ sơ, tài liệu
- Đối ứng các chuyến công tác CBNV trong/ngoài nước
- Hỗ trợ các thủ tục pháp lý đối với người nước ngoài (visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú...)
- Đối ứng sự kiện công ty: du lịch, tất niên...
- Tổ chức tiếp đón khách theo chỉ đạo
- Xử lý thủ tục thăm hỏi, chúc mừng CBNV và đối tác theo yêu cầu
- Thực hiện các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị văn phòng, Hành chính, Lễ tân, Nhân sự,..
- Ứng viên có khả năng tiếng Nhật từ N3 trở lên
- Có kinh nghiệm mảng hành chính văn phòng từ 1 năm trở lên
- Có khả năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt, quan sát, tỉ mỉ, cận trọng
- Thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng lắng nghe, biết nắm bắt tâm lý con người
- Biết sắp xếp, bao quát công việc
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi
- Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc giờ hành chính
- Nghỉ Chủ Nhật và có thêm 1-2 ngày nghỉ luân phiên hưởng lương trong tháng
- Được hỗ trợ ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày
- Chế độ Bảo hiểm, tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty
- Các chế độ đãi ngộ khác: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết...
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, các khóa kỹ năng mềm khác
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km88, Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

