Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: km 88 Lương Quán, Nam Sơn, An Dương, Quận Dương Kinh

Hành chính nhân sự

- Quản lý kho, đặt mua văn phòng phẩm, quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu, đồng phục...

- Quản lý nhà ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm

- Quản lý điều phối xe đưa đón CBNV, xe lái thử

- Quản lý hồ sơ, tài liệu, hợp đồng với nhà cung cấp

- Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ; quản lý chuyển phát hồ sơ, tài liệu

- Đối ứng các chuyến công tác CBNV trong/ngoài nước

- Hỗ trợ các thủ tục pháp lý đối với người nước ngoài (visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú...)

- Đối ứng sự kiện công ty: du lịch, tất niên...

- Tổ chức tiếp đón khách theo chỉ đạo

- Xử lý thủ tục thăm hỏi, chúc mừng CBNV và đối tác theo yêu cầu

- Thực hiện các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị văn phòng, Hành chính, Lễ tân, Nhân sự,..

- Ứng viên có khả năng tiếng Nhật từ N3 trở lên

- Có kinh nghiệm mảng hành chính văn phòng từ 1 năm trở lên

- Có khả năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt, quan sát, tỉ mỉ, cận trọng

- Thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng lắng nghe, biết nắm bắt tâm lý con người

- Biết sắp xếp, bao quát công việc

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi

- Chịu được áp lực công việc

Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc giờ hành chính

- Nghỉ Chủ Nhật và có thêm 1-2 ngày nghỉ luân phiên hưởng lương trong tháng

- Được hỗ trợ ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày

- Chế độ Bảo hiểm, tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty

- Các chế độ đãi ngộ khác: Sinh nhật, du lịch, nghỉ lễ, tết...

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, các khóa kỹ năng mềm khác

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

