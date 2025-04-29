Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: tt. Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận xây dựng hệ thống các văn bản nội quy, quy chế thuộc lĩnh vực được giao quản lý: hành chính, nhân sự, tiền lương, các chính sách đối với người lao động
- Đề xuất xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, mô tả công việc của từng vị trí chức danh
- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kì theo tháng/quý/năm theo nhu cầu thực tế của từng công ty
- Quản lý điều hành công việc của nhân viên bộ phận mình quản lý, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng nhiệm vụ được giao của phòng HCNS
- Theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý
- Tổ chức thực hiện các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật
- Đề xuất các giải pháp giám sát việc người lao động tuân thủ các quy định của Công ty
- Tổ chức thực hiện các công tác hành chính, văn thư lưu trữ theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty
- Điều phối việc sử dụng tài sản, trang thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại, cung cấp đầy đủ văn phòng phẩm, đồ dùng phục vụ công việc của các phòng ban Công ty
- Chủ trì công tác bảo quản, sửa chữa đối với cơ sở vật chất của Công ty
- Phối hợp các bộ phận để tổ chức tốt các sự kiện của Công ty
- Tổ chức duy trì văn hóa doanh nghiệp tại nơi làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Website: www.brggroup.vn. Tòa nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

