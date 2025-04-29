Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận xây dựng hệ thống các văn bản nội quy, quy chế thuộc lĩnh vực được giao quản lý: hành chính, nhân sự, tiền lương, các chính sách đối với người lao động

- Đề xuất xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, mô tả công việc của từng vị trí chức danh

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kì theo tháng/quý/năm theo nhu cầu thực tế của từng công ty

- Quản lý điều hành công việc của nhân viên bộ phận mình quản lý, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng nhiệm vụ được giao của phòng HCNS

- Theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý

- Tổ chức thực hiện các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật

- Đề xuất các giải pháp giám sát việc người lao động tuân thủ các quy định của Công ty

- Tổ chức thực hiện các công tác hành chính, văn thư lưu trữ theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty

- Điều phối việc sử dụng tài sản, trang thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại, cung cấp đầy đủ văn phòng phẩm, đồ dùng phục vụ công việc của các phòng ban Công ty

- Chủ trì công tác bảo quản, sửa chữa đối với cơ sở vật chất của Công ty

- Phối hợp các bộ phận để tổ chức tốt các sự kiện của Công ty

- Tổ chức duy trì văn hóa doanh nghiệp tại nơi làm việc