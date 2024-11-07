Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 20 Triệu

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

1.1 Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho Khách hàng cá nhân (“KHCN”) – theo đúng định hướng của Ngân hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao;
1.2 Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng, quản lý chất lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ cung cấp khách hàng theo phạm vi công việc được phân công, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của SeABank.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Lên kế hoạch và triển khai công tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ dành cho KHCN (Tín dụng, Thẻ, Bảo hiểm) – nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KPI được giao:
2.2. Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHCN:
2.3. Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của SeABank:
2.4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm KHCN/ Giám Đốc KHCN/ Giám đốc Chi nhánh (tùy mô hình), Giám đốc khu vực, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
• Am hiểu thị trường địa phương, ưu tiên ứng viên người địa phương.
• Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí QHKH tại ngân hàng; hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
• Kỹ năng về marketing và kinh doanh thương mại; Kỹ năng phân tích tài chính và rủi ro tín dụng; Hiểu biết sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn (lương + phụ cấp cơm trưa 40k/ngày, phụ cấp đi lại 400k/tháng, phụ cấp sim 300k/tháng (Thay đổi theo từng thời kỳ + lương kinh doanh)
• Một năm xem xét điều chỉnh lương 1 lần;
• Lương tháng 13;
• 1 năm có 12 ngày phép, được hưởng chế độ du lịch hè, bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, thưởng các ngày lễ. Nếu Kết quả làm việc tốt sẽ được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân Hàng
• Quyền lợi về đào tạo: được tham gia các chương trình đào tạo của Seabank
• Được tham gia các chương trình team building của Ngân Hàng hoặc chi nhánh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

