Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp lý nhằm giúp Trung tâm Pháp chế và Tuân thủ hoàn thành chức năng nhiệm vụ và OPES đạt được chỉ tiêu kinh doanh đề ra trên cơ sở đảm bảo đúng luật pháp Việt Nam và Quốc tế.

- Tham mưu, hỗ trợ, tư vấn pháp lý giải quyết các vấn đề pháp lý tại OPES;

- Xây dựng, dự thảo, thẩm định, rà soát pháp lý, tư vấn pháp lý đối với các hợp đồng, thỏa thuận, sản phẩm bảo hiểm, các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và các văn bản, tài liệu của Hội đồng quản trị của OPES;

- Tham mưu, tư vấn pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, thi hành án;

- Phối hợp với đơn vị xây dựng văn bản, thực hiện giải thích về pháp lý các quy định nội bộ của Công ty;

- Nghiên cứu, đánh giá, phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật, kiến thức pháp lý liên quan đến hoạt động của OPES. Tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của cấp quản lý trực tiếp;