Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI - PHÒNG GIAO DỊCH HOÀN KIẾM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI - PHÒNG GIAO DỊCH HOÀN KIẾM
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2025
Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI - PHÒNG GIAO DỊCH HOÀN KIẾM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 135 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chăm sóc khách hàng cá nhân/doanh nghiệp hiện tại của ngân hàng.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng định kỳ.
Thu thập thông tin và phản hồi về nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.
Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật dữ liệu khách hàng.
Đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Có kỹ năng thuyết phục và đàm phán.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI - PHÒNG GIAO DỊCH HOÀN KIẾM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
Được đào tạo nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI - PHÒNG GIAO DỊCH HOÀN KIẾM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI - PHÒNG GIAO DỊCH HOÀN KIẾM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 62 Lý Thường Kiệt- Hoàn Kiếm- Hà Nội

