Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Công tác quản lý điều hành chung Phòng KHCN

• Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Phòng theo định kỳ

• Đánh giá về kết quả thực hiện công việc của Phòng theo yêu cầu của lãnh đạo định kỳ hoặc đột xuất

• Giám sát, kiểm tra để đảm bảo các công tác được giao của phòng được thực hiện thông suốt, hiệu quả, phù hợp với các quy định, quy trình của Ngân hàng

• Thực hiện công tác giao việc và đánh giá, cho điểm trực tiếp, đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật CBNV trực thuộc mình quản lý.

• Đào tạo, định hướng, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng

• Xây dựng môi trường làm việc tại Phòng theo văn hóa của Ngân hàng

2. Quản lý, tổ chức hoạt động nghiệp vụ của Phòng KHCN

• Tìm kiếm, triển khai, cung cấp sản phẩm dịch vụ dành cho phân khúc KHCN: hoạt động cấp tín dụng, huy động vốn, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ,…

• Tổ chức triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn khách hàng, kiểm tra, thẩm định, đề xuất và thực hiện các vấn đề liên quan đến nhu cầu cấp tín dụng của KHCN theo quy định và quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng;

• Triển khai hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Phòng KHCN theo quy định của Ngân hàng.

• Tổ chức triển khai việc phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác tổ chức, triển khai các chương trình marketing, bán các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng dành cho phân khúc KHCN;