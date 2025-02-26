Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Tasco Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Tasco Joint Stock Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Tasco, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận
Chức Năng Nhiệm Vụ
• Tổng hợp và phân tích/ đánh giá dữ liệu nhân sự, báo cáo nhân sự.
• Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ nhân sự: tính lương, thưởng, quản lý thông tin nhân
sự... Các Công ty, các dự án mới.
• Hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai chính sách chung và riêng tại Công ty thành
viên được phân công phụ trách.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kiến thức, hiểu biết về chính sách đãi ngộ, hệ thống đánh giá nhân sự (KPI, OKR...), IDP...
• Kinh nghiệm từ 3-5 năm, là người dễ thích ứng linh hoạt với các thay đổi, trung thực & cẩn thận, tỉ mỉ, bảo mật.
• Có kinh nghiệm tham gia phát triển phần mềm nhân sự là lợi thế.
• Kỹ năng giao tiếp, xử lý quan hệ lao động
• Ngoại ngữ: Sử dụng 4 kỹ năng tiếng Anh tốt, đáp ứng được các yêu cầu công việc.
Tại Tasco Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tasco Joint Stock Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
