Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng Doanh nghiệp tiềm năng;
• Thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình cấp tín dụng theo đúng quy định của HDBank và pháp luật;
• Bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Doanh nghiệp;
• Thực hiện các công việc theo yêu cầu phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học các ngành khối Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng;
• Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của NHNN và Pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng (mảng KHDN);
• Tố chất: thích công tác bán hàng, năng động, làm việc độc lập, chủ động trong công việc, tuân thủ kỷ luật.
Phúc lợi:
• Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thu nhập cạnh tranh, phúc lợi Top đầu ngành
• Phát triển năng lực với các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ theo quy định tại HDBank
• Lộ trình công việc rõ ràng, bệ phóng sự nghiệp vững chắc, cơ hội thăng tiến rộng mở

Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 25Bis (Một phần diện tích sử dụng tầng hầm 1 (B1) và các tầng 1,2,3,4,11,12,12A), Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

