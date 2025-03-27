Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng Doanh nghiệp tiềm năng;

• Thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình cấp tín dụng theo đúng quy định của HDBank và pháp luật;

• Bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Doanh nghiệp;

• Thực hiện các công việc theo yêu cầu phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học các ngành khối Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng;

• Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của NHNN và Pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng (mảng KHDN);

• Tố chất: thích công tác bán hàng, năng động, làm việc độc lập, chủ động trong công việc, tuân thủ kỷ luật.

Phúc lợi:

• Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thu nhập cạnh tranh, phúc lợi Top đầu ngành

• Phát triển năng lực với các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ theo quy định tại HDBank

• Lộ trình công việc rõ ràng, bệ phóng sự nghiệp vững chắc, cơ hội thăng tiến rộng mở

