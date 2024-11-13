Tuyển Quản lý chất lượng Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Vexere
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Quản lý chất lượng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công ty CP Vexere

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toà nhà H3, 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4,Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát/hỗ trợ các thành viên team CSKH để đảm bảo chất lượng dịch vụ:
Bảo đảm mức độ hài lòng của khách hàng với team CSKH,
Giám sát, kiểm tra, nhắc nhở, đảm bảo chất lượng qua các kênh cuộc gọi, email, chat,
Hỗ trợ team CSKH nghe điện thoại, xử lý sự cố khi team thiếu người.
Quan tâm, tìm hiểu đánh giá của khách hàng qua các form khảo sát tự động và xử lý khi khách phàn nàn qua SMS/Email...
Các công việc khác sẽ được trao đổi chi tiết hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại/email/chat.
Từng có kinh nghiệm QA – đánh giá chất lượng làm việc của nhân viên CSKH là lợi thế.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Có kỹ năng tiếng Anh là điểm cộng.
Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
Tính kỷ luật, năng lực tập trung, cam kết hoàn thành đúng deadlines.
Kỹ năng tư duy logic, tư duy phản biện, EQ tốt.
Tỉ mỉ, chú ý chi tiết.
Có khả năng tìm hiểu, phân tích, đưa ra giải pháp giải quyết được vấn đề và có năng lực training/coaching.
Thời gian làm việc: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7, hoặc xoay ca tuỳ theo yêu cầu công việc. Off 1,5 ngày/ tuần.

Tại Công ty CP Vexere Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm mức lương cứng thỏa thuận theo năng lực + Bonus KPI up to 5 tháng lương/năm
Học việc và Thử việc 2 tháng nhận 100% lương.
Hỗ trợ 100% tiền gửi xe.
Chế độ Hybrid working (làm việc online tại nhà và văn phòng, tùy theo tình hình công việc của team sắp xếp).
Được review lương định kỳ 1 năm 2 lần.
Được tham quan nghỉ mát, du lịch team building, year-end party, chương trình giảm giá vé xe đặc biệt dành cho nhân viên Vexere
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định, ký hợp đồng chính thức sau khi thử việc, 12 ngày nghỉ phép hưởng lương mỗi năm.
Chính sách Khám sức khỏe tổng quát định kỳ.
Nơi làm việc đạt tiêu chuẩn, đảm bảo nhân viên được thoải mái nhất.
Được làm việc tại văn phòng trẻ trung, sôi nổi: môi trường làm việc nhân văn, lành mạnh, cởi mở cùng với những người trẻ năng động.
Đối với nhân viên chưa có kinh nghiệm: được đào tạo những kỹ năng liên quan đến chăm sóc khách hàng, được tạo điều kiện tối đa để học hỏi, trải nghiệm.
Môi trường startup tạo cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm, trưởng bộ phận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vexere

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Vexere

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 79/i8, Âu Cơ, P.14, Q.11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

