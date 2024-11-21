Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1/46/28 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tư vấn các sản phẩm, giải pháp hàng đầu của các hãng công nghệ trên thế giới như: Microsoft, Vmware, Oracle, Autodesk, Kaspersky, HP, Dell EMC, IBM ...

Là đầu mối liên lạc đối với các khách hàng được phân công.

Đàm phán các hợp đồng với khách hàng.

Phát triển mối quan hệ với khách hàng là các khách hàng doanh nghiệp.

Data có sẵn từ bộ phận Marketing.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Sales hoặc các công việc khác liên quan đến sales/chăm sóc khách hàng (Không yêu cầu kinh nghiệm sale CNTT, sẽ được đào tạo)

Kỹ năng giao tiếp và có khả năng tạo dựng mối quan hệ.

Có kĩ năng sắp xếp tổ chức và quản lí thời gian.

Nhiệt tình, tích cực, chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Thu nhập trung bình: 15 – 20 triệu (lương cứng từ 7.000.000 - 12.000.000VNĐ)

Cơ hội được trở thành Sale leader sau 6 tháng với mức thu nhập hấp dẫn.

Không lo về doanh số khi có công ty có thị trường rộng lớn ở khối FDI, Chính phủ, giáo dục, top 1000 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Đội ngũ leader nhiệt tình và dày dặn kinh nghiệm.

Chế độ đãi ngộ:

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật bảo hiểm.

Phụ cấp gửi xe và các chế độ về Lễ Tết, hiếu hỉ, phép năm (12 ngày phép/năm), thưởng kinh doanh, thưởng nóng theo chương trình Marketing...

Thăm khám sức khỏe định kỳ. Review đánh giá sau 6 tháng.

Tối thiểu 13 tháng lương. Ngoài ra sẽ có thưởng thêm tháng lương 14, 15 và gói bảo hiểm sức khỏe đối với những nhân viên có thành tích xuất sắc.

Thưởng sinh nhật và tổ chức sinh nhật khi bạn có ngày sinh nhật trong tháng.

Công ty sẽ cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (Laptop, điện thoại...)

Hoạt động đa dạng:

Được đào tạo định kỳ về chuyên môn và các kỹ năng liên quan trong thời gian làm việc.

Teambuilding, du lịch thường niên, nhiều sự kiện lớn, Happy hour vào chiều thứ 6 hàng tuần.

Miễn phí đồ uống (trà, cafe..) tại khu ăn uống của công ty.

Môi trường Công nghệ năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Ngoài ra, với vị trí công việc này bạn còn có nhận được các quyền lợi khác về công việc như:

Địa chỉ làm việc:

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Hồ Chí Minh: 1/46/28 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc:

Từ Thứ 2 - Thứ 6 (nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật)

Sáng: 8h - 12h; Chiều: 13h - 17h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin