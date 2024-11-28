Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5

- Số 35 Lê Văn Thiêm

- Tòa Stellar Garden, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Gọi điện tư vấn, giới thiệu và mời học thử khóa học tiếng Anh cho khách hàng tiềm năng từ nguồn data được cung cấp ổn định hàng tháng theo phân bổ.
Khai thác tìm hiểu nhu cầu và chăm sóc khách hàng qua điện thoại, zalo,....
Xây dựng mối quan hệ thân thiết, gắn kết và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.
Hỗ trợ khách hàng trong việc lập tài khoản học, sắp xếp, đăng ký, nhắc lịch học với khách hàng.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 24 - 30 tuổi (2000 -1994), tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên - CHỈ TUYỂN NỮ.
Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm với telesale/tư vấn tuyển sinh, không dễ nản chí, bỏ cuộc
Được support, training bài bản từ A tới Z về telesale/tư vấn tuyển sinh.
Nói được giọng phổ thông, không bị khàn, không nói ngọng, không nói lắp, dễ nghe.
Tinh thần thái độ cầu tiến, chăm chỉ, chịu được áp lực cao.
Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực giáo dục công nghệ và cập nhật các xu hướng, thông tin mới trong mảng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gồm: (Tổng thu nhập từ 30-50 triệu/tháng) - Lương cứng 10.000.000 VND + Thưởng KPI, thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc (Không giữ thưởng).
Trả lương trước ngày mùng 5 hàng tháng.
2 tháng thử việc được hưởng 100% Lương cứng +Thưởng KPI.
Đánh giá điều chỉnh tăng lương 3 tháng/lần.
Trợ cấp ăn trưa và vé gửi xe theo tháng.
Công ty cấp thiết bị làm việc.
Làm việc trong môi trường công ty đa quốc gia.
Được giới thiệu sản phẩm trong hệ sinh thái PalFish đã được đầu tư xây dựng bài bản chương trình học Singapore.
Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của công ty
Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân theo quy định của Luật lao động (>=12 ngày/năm).
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và Company Trip, Đào tạo theo quy định của công ty.
Hưởng đầy đủ các chế độ lao động theo quy định của Luật Lao Động.
Có nhiều cơ hội thăng tiến, chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc.
Văn phòng rộng rãi, đẹp, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

