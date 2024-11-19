Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 - Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

– Kinh doanh các giải pháp công nghệ hỗ trợ doanh nghiêp như các dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Server); các dịch vụ Giá trị gia tăng; Các dịch vụ Voice, SMS, Giải pháp quản trị doanh nghiệp v...v

– Được cung cấp list Khách hàng, được hỗ trợ cung cấp khách hàng mới từ Digital Marketing

– Tập trung tối đa vào nghiệp vụ tư vấn, lên giải pháp cho khách hàng

– Đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ

– Triển khai hợp đồng dịch vụ; chăm sóc khách hàng sau bán

– Chịu trách nhiệm về doanh thu, công nợ với list khách hàng được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/Nữ: Từ 23 đến 35 tuổi

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Marketing hoặc Công nghệ thông tin

– Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí Sales B2B

– Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực CNTT, Viễn thông, đặc biệt là có hiểu biết và kinh nghiệm tư vấn giải pháp Cloud cho doanh nghiệp thuộc khối KH quy mô vừa và nhỏ, các công ty startup, ...

– Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán và thuyết trình tốt

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

– Mức lương cứng hấp dẫn + KPI tháng/quý/năm lũy kế + phúc lợi Lễ tết

– Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

– Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

– Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và phúc lợi khác.

– Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

– Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Cơ hội thử thách và phát triển:

– Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông hàng đầu Việt Nam (Top 4)

– Cơ hội làm việc với tập khách hàng viễn thông hàng đầu thế giới

– Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng

– Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực

– Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá

Văn hoá môi trường làm việc:

– Làm việc 5 ngày/tuần từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, Chủ Nhật

– Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

– Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

– Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

– Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

