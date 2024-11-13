Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Khu liền kề Chung cư Học viện Bộ Quốc phòng, Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Sản xuất nội dung media cho các kênh truyền thông của công ty như website, mạng xã hội, email marketing, v.v.

Thiết kế và chỉnh sửa các sản phẩm truyền thông (video, hình ảnh, banner, infographics, v.v.) phục vụ cho chiến dịch.

Quản lý và phát triển nội dung đa phương tiện cho các nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok, v.v.).

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng media mới nhất để áp dụng vào công việc, đảm bảo nội dung luôn hiện đại và thu hút, đề xuất các ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông và quảng cáo.

Theo dõi, đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, từ đó rút kinh nghiệm và cải thiện cho các chiến dịch sau.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm trong lĩnh vực media, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục và khóa học.

01

Biết quay, chụp hình sản phẩm.

Sử dụng thành thạo bộ công cụ Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, v.v.).

Kỹ năng sáng tạo, có khả năng tư duy hình ảnh và câu chuyện mạnh mẽ.

Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Có laptop cá nhân phục vụ công việc

Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng hấp dẫn:

Thu nhập: Lương cứng: 9.000.000-12.000.000đ + Phụ cấp + % Doanh thu (15.000.000 - 25.000.000đ)

Lương tháng tháng 13 và hoa hồng doanh số không giới hạn.

Review lương 6 tháng/lần, có cơ hội Cổ phần công ty cho leader các dự án thành công.

2. Phúc lợi tối đa:

Sức khỏe: Hưởng BHYT, BHXH theo quy định; Nghỉ phép: 12 ngày/năm.

Phụ cấp Ăn trưa đối với toàn bộ CBNV, happy hour hoa quả hàng ngày.

Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống giao nhận task và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.

3. Sự nghiệp thăng tiến:

Được đào tạo theo lộ trình training-on-job chuyên sâu và bài bản.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, không giới hạn số lượng.

Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng kinh doanh mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của công ty.

4. Môi trường làm việc lý tưởng:

Làm việc trực tiếp với lãnh đạo thực chiến và dày dạn kinh nghiệm.

Được ghi nhận đóng góp và phát huy điểm mạnh, được chỉ ra và cải thiện khuyết điểm.

Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày.

5. Thời gian làm việc

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa: 12h00 - 13h30.

Nghỉ 02 thứ 7 luân phiên trong tháng.

6. Văn hóa doanh nghiệp:

Học & Hành trọn đời

Luôn Kaizen & Sáng tạo

Cam kết, chủ động (Kỷ luật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin