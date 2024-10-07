Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 202 Lý Chính Thắng Phường 09 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp với Phụ trách nhân sự lập ngân sách và kế hoạch tuyển dụng của các phòng ban/ bộ phận dựa trên cơ cấu, kế hoạch nhân sự đã được duyệt.

- Quản lý và kiểm soát ngân sách tuyển dụng.

- Báo cáo việc sử dụng ngân sách định kỳ.

- Phối hợp với Phụ trách nhân sự nhãn xây dựng, cập nhật, cải tiến các quy trình nhân sự để phù hợp với từng giai đoạn.

- Quản lý việc thực thi các quy trình đã ban hành.

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban/ bộ phận theo kế hoạch đã được duyệt hoặc khi có phát sinh nhu cầu nhân sự.

- Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh.

- Hoàn thiện bộ Mô tả công việc cho từng vị trí nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc trong từng giai đoạn.

- Lọc hồ sơ, CV ứng viên, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong Database khoa học.

- Thực hiện đúng các quy trình Tuyển dụng đã được quy định.

- Đảm bảo thời gian tuyển dụng cho từng vị trí.

- Quản lý thông tin, hồ sơ nhân sự;

- Thực hiện công tác chấm công, tính lương hàng tháng cho người lao động;

- Thực hiện công việc liên quan đến tăng/giảm BHXH, giải quyết chế độ phúc lợi cho người lao động; Thuế TNCN...;

- Xây dựng hệ thống KPIs, hệ thống mô tả công việc và tiêu chí đánh giá cho từng vị trí thuộc nhãn hàng đang phụ trách, phối hợp trưởng các bộ phận để đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, đánh giá tăng lương, cơ chế để thanh lọc cơ cấu nhân sự các bộ phận;

- Tham gia giải quyết các vấn đề tranh chấp lao động, tiếp các đoàn kiểm tra và thực hiện các thủ tục hành chính về lao động theo quy định pháp luật;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững kiến thức về Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, các quy định về quản lý nhân sự.

Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.

Mạnh C&B là một lợi thế.

Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng hiệu suất công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

