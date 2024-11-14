Tuyển Product Management CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 105D Bến Vân Đồn, Quận 4

Mô Tả Công Việc Product Management

Quản lý và thực hiện kiểm thử trên trang web và ứng dụng của công ty, xác định các điểm cần cải thiện và phân tích sâu hơn.

Phân tích và làm rõ yêu cầu của người dùng cuối, mô hình hóa luồng công việc thực tế dựa trên thông tin thu thập được.

Phát triển tài liệu sản phẩm toàn diện, bao gồm Tài liệu Yêu cầu Người dùng (URD), Đặc tả Yêu cầu Hệ thống (SRS) và các kịch bản kiểm thử chi tiết.

Thiết kế hướng dẫn sử dụng và tài liệu hướng dẫn cho việc sử dụng trang web và ứng dụng.

Xử lý phản hồi của người dùng, trả lời các câu hỏi và khắc phục sự cố được báo cáo bởi người dùng cuối.

Sử dụng các công cụ no-code để xây dựng và nâng cao ứng dụng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc và Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử web/app và phân tích nghiệp vụ.

Kỹ năng phân tích yêu cầu của khách hàng và doanh nghiệp, khả năng đưa ra đề xuất về phần mềm và ứng dụng.

Kiến thức về bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào và kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu là một lợi thế.

Thông thạo trong việc tạo tài liệu yêu cầu của người dùng và hệ thống, định nghĩa các tính năng sản phẩm, mô hình hóa luồng công việc, luồng dữ liệu và cơ sở dữ liệu, cũng như cải thiện, thiết kế và tối ưu hóa các mô hình kinh doanh.

Thông thạo MS Office và các công cụ vẽ sơ đồ khác nhau.

Kỹ năng mạnh mẽ trong nghiên cứu, giao tiếp và quản lý nhiệm vụ.

Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thương lượng (Lên đến 15 triệu/tháng).

Bảo hiểm xã hội 100%.

12 ngày nghỉ phép/năm.

Ăn trưa miễn phí, căng tin tại văn phòng, laptop/PC và các vật dụng văn phòng khác.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý dự án (PM).

Hợp tác với các chuyên gia nội bộ và bên ngoài.

Nâng cao chuyên môn Phân tích Kinh doanh.

Nâng cao kỹ năng với các Công cụ no-code.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.