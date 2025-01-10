Tuyển Chuyên viên pháp chế Techcombank làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 1,000 - 2,500 USD

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm cung cấp các phương án bảo vệ, an toàn tài chính tốt nhất tới Khách hàng sử dụng sản phẩm Bảo hiểm và làm gia tăng sự gắn kết bền chặt giữa Khách hàng và Techcombank

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Tư vấn và Bán hàng

(i) Khách hàng: Bảo vệ những điều quan trọng nhất cho khách hàng của Techcombank:

- Phối hợp với đội ngũ bán tại chi nhánh để giới thiệu, tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất với từng giai đoạn trong cuộc đời của khách hàng (bảo vệ sức khỏe, gia đình, tài chính, tài sản cá nhân…)

- Mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất về chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng

- Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho hợp đồng Bảo hiểm của Khách hàng, hỗ trợ khách hàng đi khám y tế,bàn giao hồ sơ bảo hiểm tới Khách hàng, hỗ trợ khách hàng về thủ tục yêu cầu bồi thường và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của TCB và đối tác bảo hiểm

- Xử lý, giải quyết các yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp/ đột xuất của khách hàng một cách nhanh nhạy, kịp thời, và thỏa đáng.