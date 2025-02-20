Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 76 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1. Tư vấn pháp lý & hỗ trợ kinh doanh
Cung cấp tư vấn pháp lý cho các bộ phận trong công ty về hợp đồng, đầu tư, kinh doanh và quản lý rủi ro pháp lý.
Tư vấn cho Ban giám đốc về các vấn đề pháp lý để đảm bảo các quyết định kinh doanh tuân thủ quy định pháp lý hiện hành.
Hỗ trợ các phòng ban để đảm bảo các giao dịch, hợp đồng tuân thủ quy định pháp lý, đặc biệt là về bảo vệ người tiêu dùng và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
2. Soạn thảo & rà soát hợp đồng
Soạn thảo, rà soát và đàm phán hợp đồng với các đối tác phân phối, nhà cung cấp, đảm bảo các điều khoản hợp đồng phù hợp với quy định pháp lý.
Kiểm tra các điều khoản hợp đồng về tuân thủ các quy định pháp lý trong ngành, bao gồm các quy định về phân phối, nhập khẩu và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
3. Quản lý rủi ro pháp lý & tuân thủ quy định ngành
Nhận diện, đánh giá các rủi ro pháp lý trong các hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong nhập khẩu, phân phối và marketing các sản phẩm.
Đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi khách hàng.
Theo dõi và cập nhật các thay đổi trong pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty, đảm bảo công ty tuân thủ các quy định pháp lý và chính sách nội bộ.
Hỗ trợ giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ các hợp đồng hoặc vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và quảng cáo.
Quản lý các hồ sơ pháp lý liên quan đến nhập khẩu và phân phối sản phẩm.
Các công việc khác
Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh của công ty.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành pháp luật.
- Trên 3 năm kinh nghiệm lĩnh vực pháp lý, pháp chế, hoặc vị trí tương đương.
- Kiến thức vững về pháp luật liên quan đến kinh doanh, hợp đồng và các quy định pháp lý có liên quan.
pháp luật liên quan đến kinh doanh
- Kỹ năng giao tiếp tốt, soạn thảo văn bản pháp lý, và giải quyết vấn đề hiệu quả.
giao tiếp tốt
soạn thảo văn bản pháp lý
giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 13.000.000 VND – 16.000.000 VND.
- Hưởng đầy đủ phúc lợi và chế độ theo quy định nhà nước
- Lương thưởng cuối năm tháng 13 phụ thuộc vào tình hình hoạt động cụ thể của công ty
- Nghỉ phép năm; nghỉ lễ Tết; chế độ Lễ Tết, sinh nhật, 08/03 và 20/10; sự kiện cuối năm và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác...
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp; phát triển kỹ năng, giao lưu, học hỏi, mở rộng kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NORWAY PHARMATECH AS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 76 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

