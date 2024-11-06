Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135 - 137 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Tư vấn pháp lý cho dự án

Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến các vấn đề pháp lý của dự án.

Phân tích các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đưa ra giải pháp giảm thiểu.

Soạn thảo và rà soát hợp đồng, tài liệu pháp lý

Soạn thảo, xem xét và sửa đổi các hợp đồng thương mại, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng xây dựng, và các tài liệu pháp lý liên quan khác của dự án.

Đảm bảo các tài liệu này tuân thủ pháp luật hiện hành và bảo vệ lợi ích của công ty.

Quản lý pháp lý dự án

Xây dựng và thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý để đảm bảo việc thực hiện dự án tuân thủ quy định pháp luật.

Theo dõi tiến độ pháp lý của dự án và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh kịp thời.

Giải quyết tranh chấp và quản lý rủi ro pháp lý

Hỗ trợ xử lý các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, bao gồm các vấn đề liên quan đến hợp đồng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc vi phạm quy định pháp lý.

Đề xuất các phương án giải quyết tranh chấp phù hợp, bao gồm thương lượng, hòa giải, hoặc tham gia tố tụng khi cần thiết.

Nghiên cứu pháp lý

Nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới có thể ảnh hưởng đến dự án, bao gồm các quy định về đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường, và tài chính.

Tư vấn cho các phòng ban khác trong công ty về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của dự án.

Tham gia vào các buổi làm việc với cơ quan nhà nước

Liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng để xin các giấy phép cần thiết cho dự án.

Đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình và kịp thời.

Kiểm tra tuân thủ pháp lý

Đánh giá và đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ khâu chuẩn bị, triển khai đến vận hành.

Đưa ra các khuyến nghị và đề xuất nhằm cải thiện việc tuân thủ các quy định pháp lý.

Đào tạo và nâng cao nhận thức pháp lý

Đào tạo, hướng dẫn các phòng ban và thành viên trong dự án về các vấn đề pháp lý liên quan, nhằm đảm bảo mọi người hiểu và tuân thủ đúng các quy định.

Tương tác với các bên liên quan

Làm việc với các đối tác, nhà đầu tư, và các bên liên quan để đàm phán các điều khoản pháp lý trong hợp đồng hoặc các thỏa thuận liên quan đến dự án.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Đại học chuyên ngành liên quan, có hiểu biết về lĩnh vực luật bất động sản.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý dự án BĐS.

Kỹ năng chuyên môn/ kiến thức: Kỹ năng soạn thảo, lập hồ sơ, văn bản, hợp đồng liên quan tới Dự án BĐS nghỉ dưỡng. Kiến thức về chuyên môn pháp luật.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc với các Sở/ Ban/ Ngành tự tin, khéo léo.

Không vướng bận thời gian, có thể đi công tác nếu cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận dựa theo kinh nghiệm.

Chế độ phúc lợi: Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,...

Tham gia BHXH theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc cạnh tranh, có nhiều cơ hội thăng tiến,...

