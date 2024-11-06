Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 135

- 137 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Tư vấn pháp lý cho dự án
Cung cấp ý kiến pháp lý liên quan đến các vấn đề pháp lý của dự án.
Phân tích các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và đưa ra giải pháp giảm thiểu.
Soạn thảo và rà soát hợp đồng, tài liệu pháp lý
Soạn thảo, xem xét và sửa đổi các hợp đồng thương mại, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng xây dựng, và các tài liệu pháp lý liên quan khác của dự án.
Đảm bảo các tài liệu này tuân thủ pháp luật hiện hành và bảo vệ lợi ích của công ty.
Quản lý pháp lý dự án
Xây dựng và thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý để đảm bảo việc thực hiện dự án tuân thủ quy định pháp luật.
Theo dõi tiến độ pháp lý của dự án và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh kịp thời.
Giải quyết tranh chấp và quản lý rủi ro pháp lý
Hỗ trợ xử lý các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, bao gồm các vấn đề liên quan đến hợp đồng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc vi phạm quy định pháp lý.
Đề xuất các phương án giải quyết tranh chấp phù hợp, bao gồm thương lượng, hòa giải, hoặc tham gia tố tụng khi cần thiết.
Nghiên cứu pháp lý
Nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới có thể ảnh hưởng đến dự án, bao gồm các quy định về đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường, và tài chính.
Tư vấn cho các phòng ban khác trong công ty về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của dự án.
Tham gia vào các buổi làm việc với cơ quan nhà nước
Liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng để xin các giấy phép cần thiết cho dự án.
Đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình và kịp thời.
Kiểm tra tuân thủ pháp lý
Đánh giá và đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ khâu chuẩn bị, triển khai đến vận hành.
Đưa ra các khuyến nghị và đề xuất nhằm cải thiện việc tuân thủ các quy định pháp lý.
Đào tạo và nâng cao nhận thức pháp lý
Đào tạo, hướng dẫn các phòng ban và thành viên trong dự án về các vấn đề pháp lý liên quan, nhằm đảm bảo mọi người hiểu và tuân thủ đúng các quy định.
Tương tác với các bên liên quan
Làm việc với các đối tác, nhà đầu tư, và các bên liên quan để đàm phán các điều khoản pháp lý trong hợp đồng hoặc các thỏa thuận liên quan đến dự án.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Đại học chuyên ngành liên quan, có hiểu biết về lĩnh vực luật bất động sản.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý dự án BĐS.
Kỹ năng chuyên môn/ kiến thức: Kỹ năng soạn thảo, lập hồ sơ, văn bản, hợp đồng liên quan tới Dự án BĐS nghỉ dưỡng. Kiến thức về chuyên môn pháp luật.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc với các Sở/ Ban/ Ngành tự tin, khéo léo.
Không vướng bận thời gian, có thể đi công tác nếu cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận dựa theo kinh nghiệm.
Chế độ phúc lợi: Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,...
Tham gia BHXH theo quy định pháp luật.
Môi trường làm việc cạnh tranh, có nhiều cơ hội thăng tiến,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 38-40 Đường số 3 - Phường Tân Hưng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phap-ly-du-an-thu-nhap-17-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243475
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND
Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 0.5 - 0.9 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.5 - 0.9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Boyd Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công ty TNHH Boyd Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Bách Quang
Tuyển Nhân Viên Admin thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TM Bách Quang
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Trà Vinh
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX
Hạn nộp: 26/12/2024
Trà Vinh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH
Tuyển HCNS thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Tuyển Thư Ký Chủ Tịch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 0.5 - 0.9 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.5 - 0.9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Boyd Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh
Công ty TNHH Boyd Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Bách Quang
Tuyển Nhân Viên Admin thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TM Bách Quang
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Trà Vinh
CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ FEDX
Hạn nộp: 26/12/2024
Trà Vinh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH
Tuyển HCNS thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Tuyển Thư Ký Chủ Tịch thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất