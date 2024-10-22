Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: L3 VietBuilding, 199 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu

- Tìm kiếm, tư vấn và thuyết phục khách hàng mang sản phẩm ra bán tại thị trường quốc tế qua các kênh bán hàng xuyên biên giới như Amazon.com.

- Tìm hiểu thị trường, sản phẩm, và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho khách hàng

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục, quy trình cần thiết để có thể xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, Canada và châu Âu

- Làm việc cùng với team Amazon và Google để cùng hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 24 – 28. Ưu tiên tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Thương mại, Marketing, QTKD, Luật, Tài chính kế toán.

- Có kinh nghiệm bán hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online, bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử.

- Ưu tiên ứng viên từng làm startup, kinh doanh online...

- Ưu tiên ứng viên có Tiếng Anh

- Có khả năng thuyết trình, thương lương tốt

- Chấp nhận sinh viên chuẩn bị/ mới ra trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cứng 7.000.000 - 12.000.000 + PC (Ăn trưa, gửi xe) + % hoa hồng

- Thời gian làm việc: Thứ 2-6 (8h-17h30) và sáng thứ 7 tuần thứ 3 hàng tháng (8h-12h)

- Thưởng Lễ, Tết theo quy định công ty

- Review lương, thưởng: 2 lần/năm

- 2 lần Du lich trong & ngoài nước hàng năm: Đông + Hè

- Chấp hành đầy đủ BHXH cho toàn bộ nhân viên

- Môi trường năng động, 100 % người trẻ + Cơ hội tiếp cận với "siêu công nghệ" Google & Facebook

