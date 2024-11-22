Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 45A - Ngõ 59 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thay mặt Ban Lãnh Đạo gặp gỡ và tiếp đối tác của Công ty;

Xây dựng mục tiêu, lập và thực hiện kế hoạch phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác;

Phối hợp cùng theo dõi và chăm sóc quá trình hợp tác;

Tổng hợp, phân tích, đánh giá định kỳ về tình hình thị trường, cạnh tranh và quan hệ với các đối tác;

Làm đầu mối liên lạc và điều phối thông tin, phối hợp vận hành và hợp tác hiệu quả giữa Công ty & các đối tác;

Liên hệ, kết nối & đàm phán hợp tác với đối tác mới;

Tham gia nghiên cứu xây dựng và đề xuất mô hình, chính sách, giải pháp hợp tác với các đối tác;

Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện của Công ty và các đối tác;

Báo cáo công việc theo yêu cầu cấp trên;

Đưa ra những đề xuất, giải pháp giúp cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng & quan hệ đối tác;

Công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh, Ngoại thương, Ngoại giao, Hành chính công, Tài chính- ngân hàng...;

Giới tính Nam, độ tuổi 25-40 tuổi.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Yêu cầu đã từng làm các công ty về tài chính.

Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết tốt

Kĩ năng phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định

Trung thực, nhanh nhẹn, không ngại di chuyển

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 – 20.000.000 + Phụ cấp

Thời gian làm việc: Ngày làm 7.5h từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h30), thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Thưởng Lễ Tết, BHXH, phép năm đầy đủ

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

