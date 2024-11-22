Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Galaxy Furniture làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Thửa Đất Số 988, Tờ Bản Đồ Số 13, Ấp Phú Thuận, Xã Phú An, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện việc kiểm tra chất lượng ở các công đoạn của qui trình sản xuẩt, giám sát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

• Kiểm soát quá trình vận hành máy móc thiết bị; theo dõi thông số vận hành.

• Duy trì hoạt động tuân thủ quy trình quy định hiện có

• Báo cáo, giải quyết sự cố và báo cáo không phù hợp phát sinh

• Ghi chép biểu mẫu làm bằng chứng sản xuất

• Các công việc khác theo phân công của cấp trên,…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

• Có kinh nghiệm ở các ngành nghề liên quan

• Sáng tạo và chủ động trong công việc

• Tinh thần đồng đội, cũng như khả năng làm việc độc lập khi cần thiết

• Nhanh nhẹn, cởi mở, học hỏi nhanh

( Tất cả các đầu công việc mới vào đều có người hướng dẫn chỉ việc)

Ưu tiên các ứng viên ở tại Bến Cát, Thủ Dầu 1 Bình Dương

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Galaxy Furniture Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm làm việc (Trao đổi khi phỏng vấn)

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, ổn định lâu dài.

- Thưởng Lễ, Tết và thưởng chuyên cần theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Galaxy Furniture

