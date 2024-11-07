Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

QA phụ trách hệ thống quản lý chất lượng ( HACCP, BRC, ISO…)
Cung cấp hồ sơ chất lượng cho Bộ phận trong Nhà máy hoặc đơn vị, tổ chức, khi có yêu cầu sau khi thông qua ý kiến Trưởng Bộ phận Chất lượng;
Xây dựng hồ sơ và theo dõi thời hạn của các loại chứng nhận & liên hệ với bộ phận bên ngoài về đánh giá; chuẩn bị hồ sơ cho các đợt đánh giá: HACCP, ISO, BRC, KOSHER, HALAL, ASC, khách hàng, hoặc các cơ quan khác;
Kiểm tra dây chuyền sản xuất và các hoạt động liên quan chất lượng để thiết lập và cập nhật quy trình, quy định, biểu mẫu GMP-SSOP đồng thời phát hiện những vấn đề không phù hợp, cần cải tiến và góp ý với trưởng bộ phận nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm;
Soạn HACCP và qui trình sản xuất cho các sản phẩm mới;
Cập nhật các giấy chứng nhận hóa chất, phụ gia;
Kiểm tra vệ sinh công nghiệp theo lịch đã phân công;
Tổng hợp trừ điểm công nhân hàng tháng và báo cáo;
Tổng hợp tạp chất, côn trùng hàng tháng và báo cáo;
Phụ trách ghi báo cáo kiểm tra cảm quan tất cả sản phẩm sản xuất hàng ngày;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ sư/Cử nhân trở lên.
Tiếng Anh giao tiếp
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Word, Excel, PowerPoint, …)
Có khả năng tạo cơ sở dữ liệu để quản lý công việc
Đã từng có 01 năm công tác tại vị trí tương đương.
Hóa thực phẩm/ Công nghệ thực phẩm.
Nắm vững các quy định về những hóa chất/ phụ gia phù hợp với từng thị trường;
Có kiến thức về sản phẩm giá trị gia tăng; thành phần dinh dưỡng.
Có khả năng lập kế hoạch và kiểm soát được tiến độ công việc cá nhân;
Có tinh thần hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ đồng đội.
Trung thực, bảo mật thông tin/ đáng tin cậy
Biết tôn trọng và hành xử đúng mực với đồng nghiệp;
Đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu.
Nam/nữ 23 – 35 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Cạnh tranh
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-quan-ly-chat-luong-qa-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job262929
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà hàng Pizza 4P\'s
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Nhà hàng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nhà hàng Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 26 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 18 - 26 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 05/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Magenweb Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP Magenweb Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà hàng Pizza 4P\'s
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Nhà hàng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nhà hàng Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 26 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 18 - 26 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 05/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Magenweb Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP Magenweb Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất