Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Quốc lộ 22, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

QA phụ trách hệ thống quản lý chất lượng ( HACCP, BRC, ISO…)

Cung cấp hồ sơ chất lượng cho Bộ phận trong Nhà máy hoặc đơn vị, tổ chức, khi có yêu cầu sau khi thông qua ý kiến Trưởng Bộ phận Chất lượng;

Xây dựng hồ sơ và theo dõi thời hạn của các loại chứng nhận & liên hệ với bộ phận bên ngoài về đánh giá; chuẩn bị hồ sơ cho các đợt đánh giá: HACCP, ISO, BRC, KOSHER, HALAL, ASC, khách hàng, hoặc các cơ quan khác;

Kiểm tra dây chuyền sản xuất và các hoạt động liên quan chất lượng để thiết lập và cập nhật quy trình, quy định, biểu mẫu GMP-SSOP đồng thời phát hiện những vấn đề không phù hợp, cần cải tiến và góp ý với trưởng bộ phận nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm;

Soạn HACCP và qui trình sản xuất cho các sản phẩm mới;

Cập nhật các giấy chứng nhận hóa chất, phụ gia;

Kiểm tra vệ sinh công nghiệp theo lịch đã phân công;

Tổng hợp trừ điểm công nhân hàng tháng và báo cáo;

Tổng hợp tạp chất, côn trùng hàng tháng và báo cáo;

Phụ trách ghi báo cáo kiểm tra cảm quan tất cả sản phẩm sản xuất hàng ngày;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ sư/Cử nhân trở lên.

Tiếng Anh giao tiếp

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Word, Excel, PowerPoint, …)

Có khả năng tạo cơ sở dữ liệu để quản lý công việc

Đã từng có 01 năm công tác tại vị trí tương đương.

Hóa thực phẩm/ Công nghệ thực phẩm.

Nắm vững các quy định về những hóa chất/ phụ gia phù hợp với từng thị trường;

Có kiến thức về sản phẩm giá trị gia tăng; thành phần dinh dưỡng.

Có khả năng lập kế hoạch và kiểm soát được tiến độ công việc cá nhân;

Có tinh thần hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ đồng đội.

Trung thực, bảo mật thông tin/ đáng tin cậy

Biết tôn trọng và hành xử đúng mực với đồng nghiệp;

Đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu.

Nam/nữ 23 – 35 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Cạnh tranh

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

