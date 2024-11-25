Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đi đến các nhà máy lắp ráp, liên lạc với họ để đánh giá lại chất lượng sản phẩm, phân loại, v.v.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm bị báo lỗi
Hoàn thành các nhiệm vụ khác được cấp trên giao
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung nghe, nói, đọc tiếng Trung ở mức trung bình
Thành thạo sử dụng các phần mềm văn phòng, có tinh thần trách nhiệm cao
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng tham gia đào tạo
Địa điểm làm việc tại Bắc Ninh, làm việc tại nhà máy khách hàng, có phụ cấp công tác hấp dẫn
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao
Ứng viên có năng lực tốt, mức lương có thể thỏa thuận thêm
Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam và được hưởng lương làm thêm giờ.
Có thưởng tết.
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Nghỉ phép năm và nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Miễn phí bữa ăn tại nơi làm việc.
Công việc ổn định, lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
