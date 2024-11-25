Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đi đến các nhà máy lắp ráp, liên lạc với họ để đánh giá lại chất lượng sản phẩm, phân loại, v.v.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm bị báo lỗi
Hoàn thành các nhiệm vụ khác được cấp trên giao

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung nghe, nói, đọc tiếng Trung ở mức trung bình
Thành thạo sử dụng các phần mềm văn phòng, có tinh thần trách nhiệm cao
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng tham gia đào tạo
Địa điểm làm việc tại Bắc Ninh, làm việc tại nhà máy khách hàng, có phụ cấp công tác hấp dẫn
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao
Ứng viên có năng lực tốt, mức lương có thể thỏa thuận thêm

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam và được hưởng lương làm thêm giờ.
Có thưởng tết.
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Nghỉ phép năm và nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Miễn phí bữa ăn tại nơi làm việc.
Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN-02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

