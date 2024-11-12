Tuyển Thu hồi nợ Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Casper Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty CP Casper Việt Nam

Thu hồi nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại Công ty CP Casper Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Leadvisor, 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 17h00); 2 sáng thứ 7 cách tuần (8h30 - 12h00)
Kiểm soát/phân tích số liệu công nợ, tỷ lệ thu nợ của các đơn vị Nhà phân phối.
Tư vấn, hỗ trợ các bộ phận liên quan về nghiệp vụ trong công tác xử lý nợ nhằm xử lý, thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ xấu. Tham mưu cho Trưởng phòng trong hoạt động xử lý nợ (bao gồm hoạt động bảo hiểm, tố tụng);
Lập phương án và triển khai kế hoạch xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ xấu (cấn trừ nợ, bảo hiểm, tố tụng, khởi kiện, thi hành án, các thủ tục pháp lý...);
Đôn đốc/ kiểm soát/ phối hợp thu hồi công nợ với các Bộ phận liên quan (Kinh doanh, TCKT, Pháp chế), gia tăng tỷ lệ thu hồi nợ, giảm thiểu tỷ lệ nợ tồn quá hạn, tồn nợ xấu;
Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện cam kết hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của NPP; Cảnh báo và đề xuất phương án xử lý với các trường hợp không tuân thủ cam kết thanh toán công nợ.
Báo cáo kế hoạch và kết quả công việc cho Trưởng Ban KSNB.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Luật, Tài chính - Kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp Tài chính, Ngân hàng
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng làm việc độc lập
Kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công ty CP Casper Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Tham gia gói Bảo hiểm sức khỏe – Chăm sóc sức khỏe toàn diện;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
BHXH – BHYT - BHTN theo luật lao động.
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng năm
Phép năm 12 ngày/ năm.
Chương trình du lịch và các hoạt động hàng năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và các khóa học bên ngoài phục vụ yêu cầu công việc.
Các chính sách khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Casper Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Casper Việt Nam

Công ty CP Casper Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

