Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích nhu cầu và mục tiêu tài chính.

Đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp v

Giúp khách hàng quản lý tài chính hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các kế hoạch tài chính

Cập nhật thông tin về thị trường tài chính, sản phẩm mới và quy định pháp lý liên quan

Lập các báo cáo định kỳ về hoạt động tư vấn và kết quả đạt được

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân và các sản phẩm tài chính

Kỹ năng tư vấn tài chính tốt, biết lắng nghe và phân tích nhu cầu .

Khả năng lập kế hoạch và quản lý tài chính hiệu quả

Kỹ năng lập và trình bày báo cáo chuyên nghiệp

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc

Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và hiệu quả công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Có cơ hội tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn

Được hưởng các chế độ phúc lợi như du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ

Thưởng các dịp lễ tết và thưởng hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI

