Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 12,000,000 - 18,000,000 USD Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Mức lương
12 - 18 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thanh Trì ...và 2 địa điểm khác

Tập đoàn Tecomen (Karofi) tuyển dụng 03 Chuyên viên Thiết kế Khuôn nhựa cho các dự án Phát triển sản phẩm mới trong năm 2024 như Máy lọc nước, Bình nước nóng, Điều hòa, Máy lọc không khí, Quạt... và nhiều Sản Phẩm Mới khác. Địa điểm làm việc: Nhà máy TECOMEN - Thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội - Hưng Yên (Các điểm đón tại Khuất Duy Tiến/ Hoàng Mai/ Thanh Trì/ Gia Lâm - Phố Nối...)
NHIỆM VỤ:
- Tư vấn thiết kế sản phẩm nhựa
- Xác nhận DFM khuôn, kết cấu khuôn, vật liệu khuôn đảm bảo khuôn hoạt động tốt, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
- Theo kế hoạch làm khuôn. Tham gia thử khuôn, lên phương án sửa đảm bảo sản phẩm đúng theo bản vẽ thiết kế. Nghiệm thu khuôn và bàn giao khuôn cho sản xuất hàng loạt
- Cải tiến khuôn, lên phương án sửa chữa khuôn đang sản xuất theo nội dung thay đổi cấu tạo, tăng năng suất, chất lượng

Với Mức Lương 12 - 18 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm trong thiết kế khuôn mẫu hoặc gia công khuôn nhựa
- Kinh nghiệm
- Am hiểu về nhựa, ép nhựa, gia công cơ khí...
- Tốt nghiệp Đại học trở lên Các chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Thiết kế khuôn mẫu
- Kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên môn: Autocad, NX/ Cimatron và các phần mềm mô phỏng thiết kế khuôn nhựa
- Kỹ năng Lập kế hoạch, quản lý nhà cung cấp và tổ chức công việc
- Kỹ năng mềm: 4M, PDCA
- Kỹ năng sử dụng máy tính: Work, Excel, Powerpoint...
- Tư duy Hướng tới Khách hàng, Cam kết vượt trội và Đổi mới sáng tạo.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực (500$ - 900$), hỗ trợ cơm trưa tại căng-tin Nhà máy
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện với 1600 CBNV, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
- Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc, được đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ thuật bởi đơn vị trong và ngoài tổ chức
- Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

