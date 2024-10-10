Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TECOMEN - KAROFI, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Tổ chức , Quản lý và giám sát việc nhận hàng, xuất hàng, kiểm kê, bảo quản hàng hóa trong kho ở tất cả các công ty các miền..

- Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng của bên nhà vận chuyển, nhà cung cấp, luân chuyển hàng hóa giữa các kho, giữa các công ty, giữa các miền..

- thiết lập các quy trình liên quan đến việc quản lý, kiểm soát hàng hóa xuất , nhập, tồn, lưu trữ sổ sách, chứng từ..

- Quản lý, điều phối nhân lực của bộ phận Kho Vận, thực hiện các công việc và đánh giá thực hiện công việc đối với nhân viên, đảm bảo các hoạt động của bộ phận kho diễn ra hiệu quả.

- Hướng dẫn giám sát nhân viên thực hiện đúng quy trình quản lý kho..

- Huấn luyện, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, trong bộ phận kho hoặc đề xuất đào tạo nhân viên.

- Đánh giá KPI hàng tháng / hàng năm toàn bộ nhân viên mới dưới quyền quản lý.

- Quản lý , giám sát các hệ thống về an ninh, phòng cháy, chữa cháy... đảm bảo an toàn hàng hóa, tài sản...

làm việc tại nhà máy Tecomen ( Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên )

có xe đưa đón CBNV về Hà Nội.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành quản trị cung ứng và logictis hoặc ngành nghề liên quan, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các vị trí tương đương tại các công ty sản xuất

kiến thức chuyên môn : tính toán , phân tích xử lý số liệu nhanh chóng , chính xác , 5S...

kiến thức chuyên môn

Chứng chỉ chuyên môn : Tiếng Anh, Tin Học C.

Chứng chỉ chuyên môn

Kỹ năng Văn Phòng : Thông thạo máy tính , các phần mềm văn phòng Word, Exel, Powerpoit , ưu tiên biết SAP

Kỹ năng Văn Phòng :

Ngoại hình, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn , chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc..

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội - Hưng Yên (Khuất Duy Tiến / Hoàng Mai / Thanh Trì / Gia Lâm / Phố Nối...)

- Nghỉ 1 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng

- Thưởng thành tích, tưởng cuối năm

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc ( Laptop....)

- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambulding, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân

- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin