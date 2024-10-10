Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 35 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 35 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TECOMEN

- KAROFI, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Tổ chức , Quản lý và giám sát việc nhận hàng, xuất hàng, kiểm kê, bảo quản hàng hóa trong kho ở tất cả các công ty các miền..
- Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng của bên nhà vận chuyển, nhà cung cấp, luân chuyển hàng hóa giữa các kho, giữa các công ty, giữa các miền..
- thiết lập các quy trình liên quan đến việc quản lý, kiểm soát hàng hóa xuất , nhập, tồn, lưu trữ sổ sách, chứng từ..
- Quản lý, điều phối nhân lực của bộ phận Kho Vận, thực hiện các công việc và đánh giá thực hiện công việc đối với nhân viên, đảm bảo các hoạt động của bộ phận kho diễn ra hiệu quả.
- Hướng dẫn giám sát nhân viên thực hiện đúng quy trình quản lý kho..
- Huấn luyện, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, trong bộ phận kho hoặc đề xuất đào tạo nhân viên.
- Đánh giá KPI hàng tháng / hàng năm toàn bộ nhân viên mới dưới quyền quản lý.
- Quản lý , giám sát các hệ thống về an ninh, phòng cháy, chữa cháy... đảm bảo an toàn hàng hóa, tài sản...
làm việc tại nhà máy Tecomen ( Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên )
có xe đưa đón CBNV về Hà Nội.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành quản trị cung ứng và logictis hoặc ngành nghề liên quan, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các vị trí tương đương tại các công ty sản xuất
kiến thức chuyên môn : tính toán , phân tích xử lý số liệu nhanh chóng , chính xác , 5S...
kiến thức chuyên môn
Chứng chỉ chuyên môn : Tiếng Anh, Tin Học C.
Chứng chỉ chuyên môn
Kỹ năng Văn Phòng : Thông thạo máy tính , các phần mềm văn phòng Word, Exel, Powerpoit , ưu tiên biết SAP
Kỹ năng Văn Phòng :
Ngoại hình, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn , chịu khó, chịu được áp lực cao trong công việc..

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội - Hưng Yên (Khuất Duy Tiến / Hoàng Mai / Thanh Trì / Gia Lâm / Phố Nối...)
- Nghỉ 1 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng
- Thưởng thành tích, tưởng cuối năm
- Công ty trang bị các phương tiện làm việc ( Laptop....)
- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambulding, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật
- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt
- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân
- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động
- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-kho-thu-nhap-30-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job209457
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phát triển mặt bằng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 60 - 80 Triệu Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
60 - 80 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Phú Thọ thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giáo viên Navigos Search làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 USD Navigos Search
25 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SX & TM QT PLASTIC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SX & TM QT PLASTIC
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOTEK làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOTEK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES làm việc tại Hưng Yên thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN JOY HOMES
50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 600 USD Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Nikkiso Vietnam, Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nikkiso Vietnam, Inc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Hàn Quốc làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Hàn Quốc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đầu Tư H & K làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư H & K
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Hồng Phúc làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Hồng Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Mondelez Kinh Đô Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Mondelez Kinh Đô Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bốn Mắt làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bốn Mắt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY Cổ phần Dược phẩm SOHA VIMEX làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY Cổ phần Dược phẩm SOHA VIMEX
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm