Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Phạm Ngũ Lão, Xuân Dục, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Tính toán và làm thủ tục chi lương, thưởng hàng tháng.

- Quản lý và kiểm tra các chế độ về nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca và các chế độ khác theo nội quy, quy định của Công ty.

- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ nhân sự, theo dõi danh sách nhân sự, hồ sơ khen thưởng, kỷ luật của từng CBNV.

- Tư vấn, hướng dẫn CBNV và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến chính sách tiền lương, chế độ và các vấn đề có liên quan khác.

- Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT, BHTN và đối chiếu với các cơ quan BHXH hàng tháng. Thực hiện các thủ tục liên quan chế độ thuộc bảo hiểm cho CBNV.

- Khai báo các biểu thuế TNCN khác nhau, báo cáo quyết toán thuế TNCN.

- Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách của tập đoàn phù hợp với quy định của pháp luật.

- Xây dựng quy chế lương thưởng, đãi ngộ, KPI

-Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp đại học học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, quản lý nguồn nhân lực, kinh tế,...

-Có ít nhất 3 năm làm việc tại vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 100 nhân sự trở lên

-Kỹ năng:

Trung thực, cẩn thận, cầu tiến, thái độ tích cực Năng động, nhiệt tình, thích ứng với sự thay đổi và chịu được áp lực cao trong công việc Kỹ năng công việc: Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn trên Excel và/hoặc các công cụ xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu Kỹ năng làm việc nhóm Tư duy-logic tốt, nhạy bén

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập từ: 14 - 16 triệu/ tháng (thỏa thuận theo năng lực).

-Được hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn công ty

– Đầy đủ chế độ phép năm, lễ Tết, hiếu hỉ theo quy định của nhà nước và quy chế tài chính của Công ty.

– Tham gia bảo hiểm theo luật Lao động.

– Thời gian làm việc : 08h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (nghỉ trưa 1 tiếng)

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở, thân thiện, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

– Thưởng tháng 13, lễ Tết, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT

