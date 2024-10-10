Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách quản lý kiểm soát tiến độ dự án; hoặc công tác quản lý chất lượng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng;
- Tham gia thực hiện công tác đấu thầu (lập Hồ sơ yêu cầu, đánh giá nhà thầu, dự thảo HĐ)
- Giám sát công tác thực hiện, công tác nghiệm thu khối lượng thực hiện của các gói thầu Tư vấn.
- Làm việc, tham gia ý kiến, phối hợp với cán bộ chuyên môn của Ban QLDA để làm việc với TVTK về các nội dung liên quan đến Hồ sơ thiết kế (gồm cả phần điều chỉnh) của các công trình Hạ tầng kỹ thuật, dân dụng
- Chủ trì làm việc với TVTK và các đơn vị có liên quan về đảm bảo chất lượng của Hồ sơ thiết kế, hồ sơ thiết kế điều chỉnh, công tác an toàn, vệ sinh môi trường;
- Hoặc chủ trì kiểm soát khối lượng nghiệm thu các công trình Hạ tầng kỹ thuật, dân dụng do Nhà thầu, TVGS đệ trình để chuyển cho các Bộ phận liên quan kiểm tra trình phê duyệt.
- Đầu mối tổng hợp, Kiểm tra file mềm thanh toán các gói thầu (file bảng tính excel các hồ sơ thanh toán); sự đầy đủ pháp lý hồ sơ thanh toán (kiểm tra lần 2 để Giám đốc QLDA ký hồ sơ)
- Lập báo cáo ngày, tuần, tháng gửi cán bộ chuyên môn của Ban QLDA tổng hợp để báo cáo Ban Giám đốc theo quy định
- Thực hiện chức năng văn thư của Ban QLDA, lưu trữ hồ sơ, văn bản liên quan đến dự án tại hiện trường, đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ.
- Soạn thảo các báo cáo, văn bản của Ban QLDA gửi Công ty và các đơn vị liên quan; Lập biên bản các cuộc họp của Ban QLDA và các đơn vị Tư vấn, Nhà thầu tại hiện trường....
- Thực hiện các công tác quản lý văn phòng kiêm nhà ở, công tác nội bộ của Ban QLDA
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng Ban QLDA giao
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, TGĐ và Trưởng ban về các công việc được phân công
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thê khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học chuyên ngành xây dựng.
- Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng
- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông hạng I
- Có chứng chỉ hành nghề QLDA dự án dân dụng hạng II trở lên hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng hạng II.
- Sử dụng thành thạo Office, Auto Cad, Micosoft Project
- Có kinh nghiệm tham gia 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C công trình giao thông có công trình cấp I (ưu tiên quy mô tương tự)
- Hoặc có kinh nghiệm tham gia thực hiện 1 dự án công trình dân dụng cấp II hoặc 2 dự án công trình dân dụng cấp III (ưu tiên quy mô tương tự)

Tại Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận đến 30 triệu/ tháng (tùy theo năng lực của ứng viên)
Lương tháng 13, thưởng năm theo Tết âm lịch và các dịp lễ tết trong năm.
Team building, du lịch, nghỉ phép.
Địa điểm làm việc: Bắt đầu làm việc tại Hưng Yên, sau 03-05 tháng sẽ vào làm việc tại Huế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần hàng hải Vsico Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh,phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

