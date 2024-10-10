Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ LIOHO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ LIOHO VIỆT NAM
- Hưng Yên: Lô V1
- 2
- 3, KCN Thăng Long 2, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Mỹ Hào
- Miền Bắc
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán cơ bản trong công ty cơ khí
Ghi chép, cập nhật và lưu trữ chứng từ kế toán hàng ngày
Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính định kỳ
Theo dõi dòng tiền, quản lý thu chi của công ty
Tham gia lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán
Phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng trong các giao dịch tài chính
Cập nhật và tuân thủ các quy định kế toán hiện hành
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương
Có khả năng giao tiếp tiếng Trung cơ bản
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chịu được áp lực công việc cao
Có chứng chỉ kế toán trưởng
Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ LIOHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Thu nhập trung bình 25 - 30 triệu
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ LIOHO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
