Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ LIOHO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Lô V1 - 2 - 3, KCN Thăng Long 2, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Mỹ Hào - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán cơ bản trong công ty cơ khí Ghi chép, cập nhật và lưu trữ chứng từ kế toán hàng ngày Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính định kỳ Theo dõi dòng tiền, quản lý thu chi của công ty Tham gia lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán Phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng trong các giao dịch tài chính Cập nhật và tuân thủ các quy định kế toán hiện hành

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương Có khả năng giao tiếp tiếng Trung cơ bản Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc Kỹ năng phân tích số liệu tốt Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Chịu được áp lực công việc cao Có chứng chỉ kế toán trưởng

Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ LIOHO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Thu nhập trung bình 25 - 30 triệu Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội thăng tiến trong công việc Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ LIOHO VIỆT NAM

