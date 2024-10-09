Tuyển Supervisor thu nhập 14 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Tuyển Supervisor thu nhập 14 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công ty Cổ phần PI Logistics
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công ty Cổ phần PI Logistics

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần PI Logistics

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Yên Mỹ, Yên Mỹ

- Hà Nội

- Hải Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

1. Giám sát, điều hành công việc
- Định hướng chung về phân công công việc, thời gian làm việc (chia ca, nhóm), các chỉ tiêu của từng nhân viên kho đảm bảo năng suất cao nhất
- Giám sát công việc của nhân viên tuân thủ theo các quy trình, quy định của công ty và của bộ phận cũng như tuân thủ các nguyên tắc về ATLĐ, PCCC, An toàn xe nâng, an toàn hóa chất....-
- Đảm bảo các hoạt động nhập hàng, soạn hàng, bàn giao hàng được hoàn thành như kế hoạch và được cập nhật trên hệ thống kịp thời
- Đảm bảo hoạt động kiểm tra tồn kho hàng ngày tại kho được thực hiện theo quy trình, đảm bảo tình trạng nguyên vẹn của hàng hóa. Đưa ra hành động sửa sai khắc phục khi có bất cứ sự không nhất quán
- Thúc đẩy tinh thần làm việc theo nhóm và hoạt động tập thể
- Giám sát các hoạt động như: làm thêm giờ của nhân viên, chi phí hoạt động tại kho , phân tích thống kê các hoạt động tại kho
2. Đảm bảo an toàn, an ninh tại kho
- Giám sát việc thực hiện nội quy (bảo hộ lao động, PCCC, an toàn vận hành xe nâng, an toàn hóa chất ...) của toàn bộ nhân viên cũng như tất cả đối tác khách hàng tại kho.
- Kiếm soát các vấn đề về an ninh tại kho.
3. Duy trì vệ sinh nhà kho, bảo dưỡng trang thiết bị vận hành
- Duy trì và đảm bảo việc thực hiện vệ sinh nhà kho sạch sẽ, gọn gàng.
- Định kỳ theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị vận hành (Forklift, Reachtruck, xe nâng tay, các thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm...). Theo dõi tình trạng của các hệ thống kệ, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống PCCC, ...

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 – 3 năm kinh nghiệm giám sát, quản lý kho. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kho logistics
- Đã có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP là lợi thế (ưu tiên, không bắt buộc)
- Có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thương lượng, lãnh đạo
- Cẩn thận, chính xác, trung thực
- Năng động, nhanh nhẹn
- Có kiến thức về kho vận, hải quan (lợi thế)

Tại Công ty Cổ phần PI Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: mức lương ưu đãi & thỏa thuận theo năng lực Thưởng: hàng năm theo KPI Bảo hiểm và các chế độ khác: đầy đủ và đảm bảo theo qui định pháp luật và doanh nghiệp; du lịch, khám sức khỏe, sinh nhật, thưởng lễ tết....
Lương: mức lương ưu đãi & thỏa thuận theo năng lực
Thưởng: hàng năm theo KPI
Bảo hiểm và các chế độ khác: đầy đủ và đảm bảo theo qui định pháp luật và doanh nghiệp; du lịch, khám sức khỏe, sinh nhật, thưởng lễ tết....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần PI Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần PI Logistics

Công ty Cổ phần PI Logistics

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-supervisor-thu-nhap-14-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job207967
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 23 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ
23 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất và Thiết Bị Kim Ngưu làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất và Thiết Bị Kim Ngưu
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Nhựa Vinson làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Nhựa Vinson
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM)
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Visaho
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nhựa Vinson làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Nhựa Vinson
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất HDStyle làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất HDStyle
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH C&N HOÀNG KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH C&N HOÀNG KIM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH C&N HOÀNG KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH C&N HOÀNG KIM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 23 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ
23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản Lý Sản Xuất thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên Công ty TNHH Dionys Việt Nam
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ Sư Bảo Trì thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên Công ty cổ phần nhựa Á Đông
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiêm Thủ thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thư Ký thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản Lý Xưởng thu nhập 30 - 32 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên CÔNG TY TNHH KOEI TOOL VIỆT NAM
30 - 32 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám Đốc thu nhập 11 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chỉ Huy Trưởng Công Trình thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN THĂNG LONG
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên Công ty cổ phần Thế Giới Bảng
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Supervisor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên CÔNG TY TNHH KERRY INTEGRATED LOGISTICS (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Hà Nội - Hưng Yên
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÀ LÂM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÀ LÂM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm