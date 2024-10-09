Tuyển Supervisor thu nhập 14 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Yên Mỹ, Yên Mỹ - Hà Nội - Hải Dương

1. Giám sát, điều hành công việc

- Định hướng chung về phân công công việc, thời gian làm việc (chia ca, nhóm), các chỉ tiêu của từng nhân viên kho đảm bảo năng suất cao nhất

- Giám sát công việc của nhân viên tuân thủ theo các quy trình, quy định của công ty và của bộ phận cũng như tuân thủ các nguyên tắc về ATLĐ, PCCC, An toàn xe nâng, an toàn hóa chất....-

- Đảm bảo các hoạt động nhập hàng, soạn hàng, bàn giao hàng được hoàn thành như kế hoạch và được cập nhật trên hệ thống kịp thời

- Đảm bảo hoạt động kiểm tra tồn kho hàng ngày tại kho được thực hiện theo quy trình, đảm bảo tình trạng nguyên vẹn của hàng hóa. Đưa ra hành động sửa sai khắc phục khi có bất cứ sự không nhất quán

- Thúc đẩy tinh thần làm việc theo nhóm và hoạt động tập thể

- Giám sát các hoạt động như: làm thêm giờ của nhân viên, chi phí hoạt động tại kho , phân tích thống kê các hoạt động tại kho

2. Đảm bảo an toàn, an ninh tại kho

- Giám sát việc thực hiện nội quy (bảo hộ lao động, PCCC, an toàn vận hành xe nâng, an toàn hóa chất ...) của toàn bộ nhân viên cũng như tất cả đối tác khách hàng tại kho.

- Kiếm soát các vấn đề về an ninh tại kho.

3. Duy trì vệ sinh nhà kho, bảo dưỡng trang thiết bị vận hành

- Duy trì và đảm bảo việc thực hiện vệ sinh nhà kho sạch sẽ, gọn gàng.

- Định kỳ theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị vận hành (Forklift, Reachtruck, xe nâng tay, các thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm...). Theo dõi tình trạng của các hệ thống kệ, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống PCCC, ...

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 – 3 năm kinh nghiệm giám sát, quản lý kho. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kho logistics

- Đã có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP là lợi thế (ưu tiên, không bắt buộc)

- Có kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thương lượng, lãnh đạo

- Cẩn thận, chính xác, trung thực

- Năng động, nhanh nhẹn

- Có kiến thức về kho vận, hải quan (lợi thế)

Tại Công ty Cổ phần PI Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: mức lương ưu đãi & thỏa thuận theo năng lực Thưởng: hàng năm theo KPI Bảo hiểm và các chế độ khác: đầy đủ và đảm bảo theo qui định pháp luật và doanh nghiệp; du lịch, khám sức khỏe, sinh nhật, thưởng lễ tết....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần PI Logistics

