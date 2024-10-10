Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: SH - KT 01 Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục mầm non theo mô hình quốc tế, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập.

- Giám sát, đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên nhằm nâng cao chuyên môn và kỹ năng.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với phụ huynh, đảm bảo sự hài lòng và hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.

- Quản lý ngân sách, tài chính của trường và các hoạt động hành chính khác.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để đảm bảo các quy định pháp luật về giáo dục được tuân thủ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao học các chuyên ngành liên quan đến giáo dục, quản lý giáo dục.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý ở các trường mầm non quốc tế.

- Sử dụng thành thạo tiếng Hàn hoặc tiếng Anh.

- Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức và giải quyết vấn đề tốt.

- Tâm huyết với giáo dục, yêu trẻ và có khả năng tạo môi trường học tập tích cực cho trẻ em.

- Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến giáo dục mầm non.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

- Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước và trường.

- Làm việc trong môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và tham gia các khóa đào tạo nâng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin