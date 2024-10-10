Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
- Hưng Yên: KDT Ecopark, Văn Giang
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho công ty như: banner, poster, menu, brochure, website, mạng xã hội,...
Chụp ảnh sản phẩm, thực phẩm, không gian, sân golf.... công ty.
Quay dựng video giới thiệu dịch vụ,...
Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm khác theo yêu cầu .
Cập nhật xu hướng thiết kế mới, ứng dụng các kỹ thuật thiết kế mới vào công việc.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, After Effects,...
Có khả năng sử dụng máy ảnh, kỹ năng chụp ảnh cơ bản.
Có khả năng quay dựng video cơ bản.
Nắm vững các nguyên tắc bố cục, màu sắc, typography trong thiết kế.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc.
Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
