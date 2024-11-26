Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 12 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

1.Thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm
3. Thiết kế hình ảnh sản phẩm
4. Thiết kế vật phẩm cho sự kiện, chương trình của công ty
5. Thiết kế ấn phẩm sử dụng trên kênh digital marketing
6. Hỗ trợ hoạt động Marketing - truyền thông trong công tác chỉnh sửa hình ảnh chương trình,...
7. Quản lý chất lượng in ấn
8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết chuyên môn, kỹ năng về lĩnh vực Thiết kế nói chung và các sản phẩm của công ty nói riêng.
Sử dụng cơ bản tin học văn phòng
Thành thạo các phần mềm đồ họa: Adobe Photoshop, Illustrator.
Thẩm mỹ tinh tế, nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu về thiết kế của BGĐ, khách hàng.
Cẩn thận, tỉ mỉ, ý tưởng tốt
Kỹ năng sắp xếp công việc, thái độ nghiêm túc đối với deadline, có tính tổ chức cao, đồng thời có thể làm việc được trong điều kiện áp lực cao, chịu học hỏi - có mong muốn phát triển, hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn.
Biết chụp ảnh và thiết kế 3D là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm theo quy định
Được đào tạo về sản phẩm nếu chưa có kinh nghiệm
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim)đối với NV chính thức
Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) đối với NV chính thức
Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như : khám sức khỏe định kỳ...
Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty
Được review lương 1 lần trong năm
Được hưởng ưu đãi khi mua hàng là sản phẩm của Công ty chiết khấu lên đến 60%: Quạt làm mát hơi nước, Máy lọc nước, Ghế massage, Máy chạy bộ, Thiết bị massage,...
Được xem xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà PICO, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

