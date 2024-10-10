Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Trần Nhân Tôn P9 Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tư vấn cho khách hàng các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ CNTT (lĩnh vực chuyển đổi số - giải pháp phần mềm như: kho dữ liệu, giải pháp số hóa, quy trình thủ tục, v.v... ) Trao đổi với khách hàng tìm hiểu yêu cầu và tư vấn cho khách hàng về ứng dụng CNTT trong quản lý, kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng; Tìm hiểu yêu cầu các quy định, biểu mẫu về đấu thầu của Chính phủ và yêu cầu của các hồ sơ mời thầu CNTT; Lập dự toán chi phí, đề xuất phương án tài chính cho các dự án CNTT theo các định mức, đơn giá theo quy định của Chính phủ, các nhà cung cấp của của công ty; Tham gia tổ chức, trình bày giải pháp về chuyển đổi số trong các hội thảo chuyên ngành; Viết đề xuất giải pháp kỹ thuật, hồ sơ dự đầu, tài liệu và đề xuất đáp ứng yêu cầu của quy trình quản lý đầu tư, mua sắm và đấu thầu CNTT theo quy định chung của Chính phủ và quy định riêng của khách hàng (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo kỹ năng viết hồ sơ, giải pháp).

Tư vấn cho khách hàng các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ CNTT (lĩnh vực chuyển đổi số - giải pháp phần mềm như: kho dữ liệu, giải pháp số hóa, quy trình thủ tục, v.v... )

Trao đổi với khách hàng tìm hiểu yêu cầu và tư vấn cho khách hàng về ứng dụng CNTT trong quản lý, kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng;

Tìm hiểu yêu cầu các quy định, biểu mẫu về đấu thầu của Chính phủ và yêu cầu của các hồ sơ mời thầu CNTT;

Lập dự toán chi phí, đề xuất phương án tài chính cho các dự án CNTT theo các định mức, đơn giá theo quy định của Chính phủ, các nhà cung cấp của của công ty;

Tham gia tổ chức, trình bày giải pháp về chuyển đổi số trong các hội thảo chuyên ngành;

Viết đề xuất giải pháp kỹ thuật, hồ sơ dự đầu, tài liệu và đề xuất đáp ứng yêu cầu của quy trình quản lý đầu tư, mua sắm và đấu thầu CNTT theo quy định chung của Chính phủ và quy định riêng của khách hàng (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo kỹ năng viết hồ sơ, giải pháp).

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Cao Đẳng/Đại học khối ngành CNTT, Tin học quản lý, Hệ thống thông tin Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt. Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, các chương trình thi chứng chỉ kỹ thuật, các chương trình đào tạo về năng lực tư vấn giải pháp để đảm bảo có đủ năng lực thực hiện công việc. Có kinh nghiệm tư vấn thực tế dự án CNTT (>2 năm kinh nghiệm) Ưu tiên ứng viên: Có kỹ năng tốt trong việc viết tài liệu chuyên môn tư vấn dự án, cũng như hiểu biết về Nghị định 73/2019/NĐ-CP, Thông tư 03/2020/TT-BTTTT, Quyết định 1688/QĐ-BTTTT là một lợi thế.

Tốt nghiệp: Cao Đẳng/Đại học khối ngành CNTT, Tin học quản lý, Hệ thống thông tin

Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.

Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, các chương trình thi chứng chỉ kỹ thuật, các chương trình đào tạo về năng lực tư vấn giải pháp để đảm bảo có đủ năng lực thực hiện công việc.

Có kinh nghiệm tư vấn thực tế dự án CNTT (>2 năm kinh nghiệm)

Ưu tiên ứng viên: Có kỹ năng tốt trong việc viết tài liệu chuyên môn tư vấn dự án, cũng như hiểu biết về Nghị định 73/2019/NĐ-CP, Thông tư 03/2020/TT-BTTTT, Quyết định 1688/QĐ-BTTTT là một lợi thế.

Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: upto 25.000.000 VNĐ Thưởng tháng 13 + Thưởng thi đua quý/năm + Thưởng KPI ( 1 -3 tháng) Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn. Được đào tạo trực tiếp từ các Cố vấn/ chuyên gia Tư vấn và Công nghệ .... Phúc lợi: Teambuilding, nghỉ mát, sinh nhật, thưởng lễ/tết,... Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép,... theo Luật lao động Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h00 - 17h00, Thứ 2 - Thứ 6. Thứ 7 làm việc Online tuần 2 và 4 trong tháng.

Lương: upto 25.000.000 VNĐ

Thưởng tháng 13 + Thưởng thi đua quý/năm + Thưởng KPI ( 1 -3 tháng)

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn.

Được đào tạo trực tiếp từ các Cố vấn/ chuyên gia Tư vấn và Công nghệ ....

Phúc lợi: Teambuilding, nghỉ mát, sinh nhật, thưởng lễ/tết,...

Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép,... theo Luật lao động

Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h00 - 17h00, Thứ 2 - Thứ 6. Thứ 7 làm việc Online tuần 2 và 4 trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin