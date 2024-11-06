Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học Globish Academia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh theo tháng, theo quý.

Thực hiện các cuộc gọi Telesales từ nguồn dữ liệu chất lượng từ marketing.

Trình bày/ giới thiệu tư vấn sản phẩm giáo dục Anh ngữ online đến khách hàng tiềm năng.

Thao tác dữ liệu khách hàng trên hệ thống và theo sát những khách hàng tiềm năng.

Xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Công ty thông qua tác phong, giọng điệu, ngôn từ chuẩn mực và chuyên nghiệp.

Phối hợp cùng các phòng ban khác trong việc duy trì chất lượng trải nghiệm học tập chuyên nghiệp cho học viên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Ưu tiên khối ngành Kinh tế

Tuổi từ 22 - 30.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Telesales, đã từng làm tuyển sinh Giáo dục từ 1 – 2 năm.

Đam mê với công việc sale, kinh doanh

Kỹ năng: Vi tính văn phòng, kỹ năng Telesales.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao. Yêu thích bán hàng & đam mê cống hiến mình để gia tăng thu nhập

Tại Globish Academia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (mức lương cơ bản + hoa hồng + thưởng)

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo chuyên sâu, cơ hội thăng tiến.

Được đánh giá năng lực theo quý

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Globish Academia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.