Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học Globish Academia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại Globish Academia
- Hồ Chí Minh: 20 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh theo tháng, theo quý.
Thực hiện các cuộc gọi Telesales từ nguồn dữ liệu chất lượng từ marketing.
Trình bày/ giới thiệu tư vấn sản phẩm giáo dục Anh ngữ online đến khách hàng tiềm năng.
Thao tác dữ liệu khách hàng trên hệ thống và theo sát những khách hàng tiềm năng.
Xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Công ty thông qua tác phong, giọng điệu, ngôn từ chuẩn mực và chuyên nghiệp.
Phối hợp cùng các phòng ban khác trong việc duy trì chất lượng trải nghiệm học tập chuyên nghiệp cho học viên.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 22 - 30.
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Telesales, đã từng làm tuyển sinh Giáo dục từ 1 – 2 năm.
Đam mê với công việc sale, kinh doanh
Kỹ năng: Vi tính văn phòng, kỹ năng Telesales.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao. Yêu thích bán hàng & đam mê cống hiến mình để gia tăng thu nhập
Tại Globish Academia Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo chuyên sâu, cơ hội thăng tiến.
Được đánh giá năng lực theo quý
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Globish Academia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI