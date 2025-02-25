Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Tòa V2 Home City, 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng và triển khai thực hiện theo tháng/quý/năm

Quản lý và triển khai thực hiện công tác tuyển dụng nhằm đảm bảo tuyển đúng người

Nghiên cứu, đề xuất các chương trình, giải pháp, kênh tuyển dụng... nhằm nâng cao thương hiệu tuyển dụng của công ty

Lựa chọn đúng các kênh tuyển dụng hiệu quả theo từng vị trí công việc.

Có khả năng tìm kiếm, chiêu mộ và thu hút nhân tài phù hợp về cho công ty.

Xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng

Trực tiếp phỏng vấn và quyết định tuyển dụng 1 số vị trí.

Tham gia phỏng vấn sơ tuyển các vị trí quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Ưu tiên làm trong ngành bán lẻ, thời trang

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Kinh tế

Nắm vững nhu cầu và thị trường lao động; Luật Lao Động, Thuế TNCN, BHXH.

Có kiến thức về tâm lý con người.

Kỹ năng giao tiếp tốt và thuyết phục người khác; Quản lý thời gian, lập kế hoạch công việc.

Kỹ năng làm việc theo đội nhóm, biết định hướng và phát huy năng lực của nhóm để phục vụ mục đích công việc chung.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, google biểu mẫu...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)

Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.

Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm.

Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – team building ...

Xét đánh giá định kỳ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều. các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.

Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

