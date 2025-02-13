Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Thời Trang Cao Cấp Lysilk Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Thời Trang Cao Cấp Lysilk Việt Nam
Mức lương
15 - 18 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Sáng tạo số 70 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, lên kế hoạch và triển khai tuyển dụng.
• Xây dựng quy trình tuyển dụng nhằm nâng cao hiệu quả sàng lọc ứng viên
• Xây dựng Employer Branding trên các kênh social media để đảm bảo hiệu quả tuyển dụng và phát triển thương hiệu tuyển dụng.
• Xây dựng trải nghiệm ứng viên: chế độ đón tiếp, thử việc, đào tạo hội nhập
• Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 18 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tuyển dụng hoặc Headhunt.
• Có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí thuộc phòng Truyền thông, Media, Thiết kế thời trang.
• Có kiến thức và hiểu biết sâu sắc về các quy trình tuyển dụng từ việc lập kế hoạch, tìm kiếm ứng viên, đến tiến hành phỏng vấn và chọn lựa ứng viên
• Có khả năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc và hiệu quả, cả trong việc nắm bắt yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận khác trong công ty và trong việc tương tác với ứng viên
• Có kinh nghiệm và kỹ năng tốt trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng trên các trang social media.
• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tuyển dụng hoặc Headhunt.
• Có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí thuộc phòng Truyền thông, Media, Thiết kế thời trang.
• Có kiến thức và hiểu biết sâu sắc về các quy trình tuyển dụng từ việc lập kế hoạch, tìm kiếm ứng viên, đến tiến hành phỏng vấn và chọn lựa ứng viên
• Có khả năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc và hiệu quả, cả trong việc nắm bắt yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận khác trong công ty và trong việc tương tác với ứng viên
• Có kinh nghiệm và kỹ năng tốt trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng trên các trang social media.
Tại Thời Trang Cao Cấp Lysilk Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thời Trang Cao Cấp Lysilk Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI