Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thiên Trường
- Hà Nội: 162A Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Mô tả công việc
1. Thực hiện công tác thuế cho 1 công ty (nhập liệu & lập báo cáo định kỳ)
• Nhập liệu hóa đơn đầu vào lên phần mềm kế toán.
• Rà soát chứng từ, hóa đơn phục vụ kê khai thuế (GTGT, TNCN, TNDN…).
• Thực hiện lập các báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm) theo sự hướng dẫn và phân công của kế toán trưởng.
• Phối hợp in báo cáo, lập tờ khai, nộp thuế đúng hạn theo quy định.
• Hoàn thiện sổ sách, chứng từ theo quy định.
2. Kế toán tổng hợp (vai trò hỗ trợ tổng thể)
• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp phát sinh.
• Kiểm tra chứng từ, đối chiếu số liệu với các phần hành khác (kế toán kho, công nợ, tiền mặt, ngân hàng).
• Lập báo cáo tháng, quý theo hướng dẫn.
• Đối chiếu số liệu giữa số kế toán và thực tế.
• Cập nhật số liệu trên phần mềm kế toán và đảm bảo tính chính xác, đồng bộ.
3. Công việc khác
• Lập hồ sơ tín dụng, hồ sơ giải ngân (nếu được phân công).
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kế toán.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Thiên Trường Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiên Trường
