Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thiên Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mô tả công việc

1. Thực hiện công tác thuế cho 1 công ty (nhập liệu & lập báo cáo định kỳ)

• Nhập liệu hóa đơn đầu vào lên phần mềm kế toán.

• Rà soát chứng từ, hóa đơn phục vụ kê khai thuế (GTGT, TNCN, TNDN…).

• Thực hiện lập các báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm) theo sự hướng dẫn và phân công của kế toán trưởng.

• Phối hợp in báo cáo, lập tờ khai, nộp thuế đúng hạn theo quy định.

• Hoàn thiện sổ sách, chứng từ theo quy định.

2. Kế toán tổng hợp (vai trò hỗ trợ tổng thể)

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp phát sinh.

• Kiểm tra chứng từ, đối chiếu số liệu với các phần hành khác (kế toán kho, công nợ, tiền mặt, ngân hàng).

• Lập báo cáo tháng, quý theo hướng dẫn.

• Đối chiếu số liệu giữa số kế toán và thực tế.

• Cập nhật số liệu trên phần mềm kế toán và đảm bảo tính chính xác, đồng bộ.

3. Công việc khác

• Lập hồ sơ tín dụng, hồ sơ giải ngân (nếu được phân công).

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kế toán.