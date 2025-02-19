Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 01 Nguyễn Văn Trỗi, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Phụ trách triển khai hoạt động tuyển dụng đảm bảo nguồn lực cho Khối cửa hàng

- Hỗ trợ on-board & đào tạo hội nhập nhân sự mới

- Phối hợp cùng bộ phận Marketing tổ chức các dự án truyền thông phục vụ Truyền thông nội bộ & xây dựng Thương hiệu nhà tuyển dụng

- Thực hiện công việc khác từ Trưởng bộ phận

- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Nhân sự: Quản trị nhân sự, quản trị văn phòng, Tâm lý, .... hoặc các ngành liên quan

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, mong muốn được học tập và phát triển

- Không ngại khó & sẵn sàng với những thử thách mới

- Mới ra trường, hoặc ra trường 1-2 năm

Tại CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6-9 triệu

Quyền lợi về chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước, công ty

Nhiều cơ hội phát triển thêm thu nhập

Được tham gia các khóa đào tạo (trong và ngoài DN) & được phát triển

