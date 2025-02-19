Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 01 Nguyễn Văn Trỗi, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
- Phụ trách triển khai hoạt động tuyển dụng đảm bảo nguồn lực cho Khối cửa hàng
- Hỗ trợ on-board & đào tạo hội nhập nhân sự mới
- Phối hợp cùng bộ phận Marketing tổ chức các dự án truyền thông phục vụ Truyền thông nội bộ & xây dựng Thương hiệu nhà tuyển dụng
- Thực hiện công việc khác từ Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Nhân sự: Quản trị nhân sự, quản trị văn phòng, Tâm lý, .... hoặc các ngành liên quan
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, mong muốn được học tập và phát triển
- Không ngại khó & sẵn sàng với những thử thách mới
- Mới ra trường, hoặc ra trường 1-2 năm
Tại CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 6-9 triệu
Quyền lợi về chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước, công ty
Nhiều cơ hội phát triển thêm thu nhập
Được tham gia các khóa đào tạo (trong và ngoài DN) & được phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
