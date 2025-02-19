Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 01 Nguyễn Văn Trỗi, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Phụ trách triển khai hoạt động tuyển dụng đảm bảo nguồn lực cho Khối cửa hàng
- Hỗ trợ on-board & đào tạo hội nhập nhân sự mới
- Phối hợp cùng bộ phận Marketing tổ chức các dự án truyền thông phục vụ Truyền thông nội bộ & xây dựng Thương hiệu nhà tuyển dụng
- Thực hiện công việc khác từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Nhân sự: Quản trị nhân sự, quản trị văn phòng, Tâm lý, .... hoặc các ngành liên quan
- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, mong muốn được học tập và phát triển
- Không ngại khó & sẵn sàng với những thử thách mới
- Mới ra trường, hoặc ra trường 1-2 năm

Tại CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6-9 triệu
Quyền lợi về chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước, công ty
Nhiều cơ hội phát triển thêm thu nhập
Được tham gia các khóa đào tạo (trong và ngoài DN) & được phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC

CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số D47 đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Khu Đô thị Mạnh Đức, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

