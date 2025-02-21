Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Đến 30 Triệu

Tập đoàn JHL Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Tập đoàn JHL Việt Nam

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: • Lương cơ bản 7 triệu/tháng thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương cơ bản, hoa hồng trên từng lao động trúng tuyển cao, thu nhập khởi điểm upto 30 triệu/tháng; • Phụ cấp ăn trưa; • Lương thưởng, chế độ chi trả đúng hạn; • Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động như BHXH, nghỉ phép... • Thưởng Lễ Tết từ 2 – 3 triệu/đợt, thưởng tháng lương thứ 13 tương đương 2 tháng lương, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Đến 30 Triệu

• Tư vấn, giới thiệu các chương trình tuyển dụng;
• Tư vấn các thủ tục ứng tuyển, hướng dẫn lao động tham gia ứng tuyển;
• Chăm sóc lao động sau trúng tuyển, hỗ trợ lao động các vấn đề liên quan đến hồ sơ, giấy tờ...
• Tham gia tổ chức sự kiện ngày hội việc làm cho học sinh THPT, sinh viên Trung cấp, Cao đẳng, bộ đội xuất ngũ...Thu thập thông tin lao động và tư vấn lao động có nhu cầu.
• Với Chuyên viên Tuyển dụng ở Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, chỉ cần thu thập data thị trường quan tâm, không áp doanh số.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành;
• Có kinh nghiệm telesales, tư vấn tuyển sinh, tổ chức sự kiện trong các ngành giáo dục, bảo hiểm...là 1 lợi thế;
• Sử dụng cơ bản tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint;
• Khả năng tư vấn, thuyết phục tốt.

Tại Tập đoàn JHL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 30 triệu VND
Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn JHL Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn JHL Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 41 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

