Tuyển Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đơn hàng mới

Soạn hợp đồng sau khi đơn hàng được approve nội bộ.

Soạn hợp đồng sa

Gửi hợp đồng/PO cho nhà cung cấp và lấy xác nhận đặt hàng.

2. Đơn hàng pending

Liên tục cập nhập tình hình tiến độ lô hàng vào file theo dõi

Nhận bct nháp từ nhà cung cấp, kiểm tra và xác nhận bct.

Theo dõi bct gốc về ngân hàng hoặc gửi cho khách hàng (tùy điều kiện thanh toán)

Làm đề nghị thanh toán cho các đơn hàng đến hạn.

Phối hợp với các đơn vị dịch vụ thực hiện các thủ tục nhập khẩu, thanh toán phí thuế.

Phối hợp với team local để nhập hàng về kho.

3. Báo cáo

Báo cáo các đơn hàng pending hàng tuần, hàng tháng cho các bộ phận liên quan.

Báo cáo hàng tuần các vấn đề phát sinh cho trưởng bộ phận.

4. Công việc khác

Theo dõi hành trình lô hàng, kiểm tra các thông tin lưu cont, lưu bãi để yêu cầu khách hàng/đơn vị dịch vụ lấy hàng ra kịp thời, đảm bảo không phát sinh chi phí ngoài.

Mua bảo hiểm cho toàn bộ các lô hàng theo quy định và xử lý các công việc liên quan đến bảo hiểm hàng hóa (nếu có phát sinh)

Lưu trữ bộ chứng từ, công văn liên quan đến lô hàng và việc xuất-nhập lô hàng.

Cập nhật các thông tin, văn bản pháp luật, các quy định mới liên quan đến việc xuất - nhập khẩu hàng hóa và thông tin tới cấp trên, Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học / Cao Đẳng chuyên ngành Kinh Tế, Ngoại Thương hoặc có liên quan.

- Kinh nghiệm từ 3 - 5 năm trở lên

- Có kiến thức và kinh nghiệm xuất nhập khẩu

- Trung thực, chịu khó và cẩn thận

- Anh Văn giao tiếp tốt ( nghe, nói, đọc, viết)

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DEVELING QUỐC TẾ (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương thưởng đãi ngộ

- Phụ cấp xăng, điện thoại, taxi, công tác phí

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, TTNCN theo luật lao động Việt Nam

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm,

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DEVELING QUỐC TẾ (VIỆT NAM)

